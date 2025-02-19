早安世界》總預算朝野協商破局 韓國瑜籲政院不宜輕易提出覆議
總預算朝野協商破局 韓國瑜籲政院不宜輕易提出覆議
立法院長韓國瑜18日召集朝野協商總預算後續處理事宜，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，覆議失敗會再行釋憲，只有這條路可以走，其他都是違憲行為。民眾黨團總召黃國昌表示，三讀通過的總預算沒有事後處理空間，不能接受透過黨團協商踐踏預算法規定。國民黨團新聞稿指出，前總統總預算被凍結比例高於賴政府卻運作如常，凸顯賴總統、行政院長沒有任何作為能力。主計總處則解釋，減列預算集中在特定項目與機關，嚴重影響政府基本運作和維持。韓國瑜宣告協商三黨無法達成共識，請行政院尊重立院決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭。（看完整報導）
總統接見台英國會小組訪團 盼促雙方更多交流合作
總統賴清德18日接見台英國會小組訪團表示，台英關係近年來有顯著進展，雙邊簽署的「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣和歐洲國家首個雙邊經貿制度化架構，盼能在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等3項議題上協商，並簽署子協議促成台英更多交流合作，也期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。英國國會下議院議員柴萍恩表示，台英即將舉行第27次經貿對話會議，期許建立雙邊更深厚的友誼。（看完整報導）
藍白聯手否決覆議案 總統依法公布修正選罷法
立法院去年12月修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反面影本等。行政院以變相提高門檻、過度限制人民罷免權等理由提出覆議，立法院11日表決，國民黨、民眾黨挾人數優勢否決。總統賴清德18日依法收到覆議案咨文後，公布選罷法修正後條文。後續是否啟動釋憲程序，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示會妥善處理與因應。（看完整報導）
達美航空班機降落多倫多失事 機腹朝天翻覆18傷
一架達美航空班機18日降落多倫多皮爾森國際機場時，機身上下顛倒翻覆，機上80人有18人受傷，其中3人重傷，包括1名兒童，目前失事原因未明。加拿大運輸安全委員會將派出調查小組，美國國家運輸安全委員會也將指派專人協助加拿大運輸安全委員會調查。（看完整報導）
馬斯克AI聊天機器人Grok 3亮相 號稱聰明得嚇人
科技富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI發布最新版AI聊天機器人Grok 3。馬斯克表示，Grok 3的運算能力是前一代的10倍，其利用合成數據訓練並採取自我修正機制，以防出現AI聊天機器人常見的錯誤。Grok 3發布後，DeepSeek也宣布推出「原生稀疏注意力」，是一種用於超快速長文本訓練與推理、硬體對齊且可原生訓練的稀疏注意力機制。（看完整報導）
19日北部宜蘭低溫13度 宜花防較大雨勢
氣象署表示，19日白天氣溫回升，北部、宜花高溫約攝氏17至19度，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，宜花地區要留意較大雨勢。20日全台各地氣溫回升，北部高溫有機會達22、23度，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區有零星短暫雨。（看完整報導）
187萬名勞工領勞保老年給付 逾半數月領不到2萬
勞保局更新勞保老年年金統計，去年有約187萬名勞工領取老年年金，平均請領年齡為61.42歲。資料顯示，每月平均請領金額為1萬9344元，其中17萬8927人月領不到1萬元、82萬5599人領1萬至2萬元間，等於近53.7%退休勞工月領不到2萬。（看完整報導）
類流感腹瀉就診人次降仍創5年新高 增購流感疫苗20日起供11類人接種
疾管署表示，上週類流感及腹瀉門急診就診人次分別約14.8萬及28.5萬，較前1週下降，但仍為近5個流感季最高，以近10年來看，也僅次於2016年同期。疾管署預估國內流感疫情3月中下旬才會脫離流行，增購10萬劑公費流感疫苗已配送到各縣市，20日起2280家合約院所將提供接種服務。原本尚餘數千劑的公費流感疫苗，20日起僅提供65歲以上等11類高風險民眾接種，若打氣不如預期，再考慮開放全民接種。（看完整報導）
王大陸涉妨害兵役 北市：緩徵年限已到預計3月入營
新北地方檢察署偵辦妨害兵役案件，18日指揮警方搜索拘提11人，其中1名役男為藝人王大陸。王大陸疑支付百萬元給不法集團，企圖以內科疾病因素躲避兵役，經新北地檢署複訊後，檢察官諭令新台幣15萬元交保。北市兵役局表示，王大陸已達緩徵最高年限33歲，無法以學生身分緩徵，內政部排定入營日期是3月13日，若無故未到將移送法辦。（看完整報導）
WBCQ棒球經典賽資格賽21日開打 回顧歷屆熱血時刻：敬禮掀風潮、差1好球贏日本
世界棒球經典賽資格賽將在21日點燃戰火，回顧歷屆賽事熱血時刻，2013年台灣以分組第一之姿晉級8強，但沒能贏韓國，球賽主播徐展元在轉播時流下眼淚，說出「好想贏韓國」名言；以及2023年經典賽前一度婉拒參賽、被球迷諷為「二兵」的張育成，屢屢發揮關鍵長打，獲選A組最有價值球員、最佳陣容一壘手。張育成上壘後用敬禮手勢自嘲掀起風潮，被封為「國防部長」。（看完整報導）
開箱老照片》首屆炬光節大會
炬光節是中華民國傷殘育樂協會設立的節日，希望以「炬光」一詞代替「殘障」。傷殘育樂協會表示，之所以將節日訂於2月19日，是因為這一天是協會於民國63年成立的日子，也因為2月是不滿30日的缺月，但仍是一個完整的月分，象徵身障者儘管身體缺損，仍是完整的人。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》總預算朝野協商破局 韓國瑜籲政院不宜輕易提出覆議2025/02/19 07:15
- 2025/02/18 07:15
- 2025/02/17 07:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。