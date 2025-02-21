早安世界》廣州暨南大學等中國3校隸屬統戰部 教育部不承認學歷
廣州暨南大學等中國3校隸屬統戰部 教育部不承認學歷、禁大學合作交流
教育部20日宣布，禁止國內大學與廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等3所隸屬中國統戰部的學校交流，也不會採認這些學校的學歷，在學生若想回台，教育部會盡力協助轉學。遭點名曾就讀廣州暨南大學的國民黨團總召傅崐萁回應，教育部不知憑什麼依據，指廣州暨南大學是統戰學校，他覺得很悲哀。陸委會表示，統戰部做為學校上級單位，勢必有其必須達成績效指標，台灣對統戰必須隨時警惕。（看完整報導）
立委林岱樺疑涉詐助理費 訊後100萬元交保限制住居
有意參選2026高雄市長初選的民進黨高雄立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室和服務處20日遭到搜索。林岱樺被帶到調查局南機站前不斷高喊「政治干預司法，司法干預初選」表達不滿，21日凌晨2時許遭移送高雄地檢署，訊後遭依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保，限制出境出海、住居。林岱樺服務處聲明強調相關費用合法合規，配合檢調司法調查。高雄地檢署表示，辦案程序嚴謹，持續徹查釐清各項事證，絕無任何政治考量，請外界勿做無謂揣測。（看完整報導）
北市議員陳怡君涉詐助理費 士院認有勾串之虞改裁定羈押禁見
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費遭聲押，士院裁定新台幣100萬元交保，經士檢抗告，高院發回更裁，士院20日下午第2度開庭。陳怡君到場時哽咽說，「拜託大家相信我的清白」。士院認為，陳怡君曾提醒下屬如何面對檢調，有勾串共犯或證人之虞，改裁定羈押禁見。民進黨廉政會26日例會將處理此案。（看完整報導）
哈利法克斯論壇首移師台北 賴總統提打造非紅供應鏈3呼籲
哈利法克斯國際安全論壇20日首度在台北登場，論壇主席范普拉開幕致詞時表示，台灣是蓬勃發展的民主國家，但面臨鄰國許多灰色侵擾，在此舉辦論壇代表全球可以來到台灣，見證國際社會對台灣的支持和友誼。總統賴清德談到面對複雜的國際情勢，提出3項呼籲，包括「威權主義越集結，民主陣營應該要越團結」、共同打造全球「非紅供應鏈」，以及「團結，重現和平的曙光」。（看完整報導）
逾30台人持中國身分證 內政部已廢止10人台灣戶籍
台灣人持有中國身分證風波延燒，內政部次長吳堂安表示，移民署目前收到共30多個案例進行調查，經通知當事人表達意見後，有10人已被廢止台灣戶籍，只要民眾檢舉或移民署掌握確實事證，都會通知當事人陳述，也會繼續查辦下去。（看完整報導）
川普：可能與中國達成新貿易協議 預期習近平將訪美
美國總統川普19日表示，美國2020年早已與中國達成「很棒的貿易協議」，雙方「有可能」達成新的協議。中國國家主席習近平和川普的對話或互動被視為攸關可能放寬或延後貿易關稅措施。另外，川普在談到其他領導人訪問美國時，也提到預期習近平將訪問美國，但未提供具體時程。（看完整報導）
川普澤倫斯基互轟 英法領袖將訪美斡旋
美國總統川普指烏克蘭總統澤倫斯基民調支持度剩4%，澤倫斯基19日批評川普活在俄羅斯的「假訊息世界」；川普回嗆澤倫斯基是「獨裁者」，並警告他必須迅速採取行動以達成和平，否則將有可能失去國家。兩人關係迅速惡化，讓歐洲官員感到不安，英法兩國領袖下週將會晤川普，商討俄烏局勢。（看完整報導）
慢性腎病新藥健保擴大給付 3月1日上路近20萬人受惠
健保署3月1日起擴大SGLT2抑制劑用給付範圍，適用於慢性腎臟病和心衰竭，給付前提是患者必須加入相關慢性病共同照護，預估每年15萬至20萬人受惠。台灣腎臟醫學會監事邱怡文指出，國際臨床指引已將新一代口服降血糖藥SGLT2抑制劑列為慢性腎臟病治療建議使用藥物，及早治療可望延後26.6年進入洗腎。（看完整報導）
鋒面報到今起階梯式降溫 北部23日晚間低溫探11度
鋒面報到，21日北部氣溫明顯下滑，白天北部、東北部高溫降至16到18度，其他地區仍維持21至25度；21日晚間至22日晚間各地低溫14至16度。23日大陸冷氣團南下影響至24日，23日晚至24日清晨最冷，中部以北、東北部低溫約11至13度，其他地區14至16度；冷氣團影響期間，北台灣高溫約16至18度，其他地區約20度。（看完整報導）
經典賽資格賽今開打 全台戶外轉播地點報你知
世界棒球經典賽資格賽21日開打，台灣隊前3日將依序對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，爭奪2026年會內賽門票。雙北、桃園、台中、台南、高雄等許多縣市皆舉辦直播活動，中央社整理戶外大螢幕轉播資訊，邀球迷一起為台灣隊加油。（看完整報導）
開箱老照片》李光耀遊清境農場
新加坡總理李光耀、柯玉芝夫婦1989年2月21日訪台5天，除了會晤政府官員，此行安排遊覽南投清境農場，由李登輝總統陪同。李光耀與台灣關係密切，曾訪台25次以上，與蔣經國、李登輝都有私交。也因李光耀居中斡旋，最終促成1993年在新加坡舉行的辜汪會談。（看完整報導）
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- 早安世界》廣州暨南大學等中國3校隸屬統戰部 教育部不承認學歷2025/02/21 07:25
- 2025/02/20 07:22
- 2025/02/19 07:15
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