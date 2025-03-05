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王大陸疑找人毆打司機 涉傷害等罪500萬元交保
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早安世界》台積電擴大對美投資千億美元 為何不必擔心削弱台灣優勢？

2025/3/5 07:23（3/5 07:53 更新）
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美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。台積電強調此事不影響在日本和台灣的投資規劃，一切照計畫進行。中央社製圖114年3月4日
美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。台積電強調此事不影響在日本和台灣的投資規劃，一切照計畫進行。中央社製圖114年3月4日
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台積電擴大對美投資至少1000億美元蓋新廠 川普：可避免關稅

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅；他也表示，這將讓美國在晶片產業享有優勢，「若台灣有事，這會有很大影響」。台積電強調，在台灣與日本的投資規劃不會受到在美增資的影響；按產創條例規定，台積電後續須向經濟部投審會申請，獲准後才能在美國增資設廠。經濟部長郭智輝在立法院備詢時表示，他保證台積電2奈米跟1.6奈米明年不會到美國生產。（看完整報導

專家：台積電美廠鎖定高敏感科技 不會削弱台灣優勢

產業專家分析，台積電未來在美擴建的新廠及研發中心的客戶群與任務，與在台灣的晶圓廠不同，可能主要鎖定美國高度敏感科技需求，OpenAI以及科技富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI等都是潛在的客戶，不會削弱台積電及台灣半導體業的優勢。台積電這次加碼投資值不值得？對獲利影響多大？分析師指出，「這是一場雙贏的談判，美國政府很清楚自己要什麼。台積電則在美國政府的需求與商業利益中，為股東創造最大利益」；台積電1000億美元投資金額看似規模龐大，但並無規範細節，未來可根據情況，彈性調整這筆支出，不用太擔心影響台積電的獲利。（看完整報導

川普開徵加墨25%、中國20%關稅 各方反制手段、衝擊商品產業一次看

從台灣時間4日中午起，美國對來自中國的商品再課徵10%的關稅，這代表從川普在1月20日就任美國總統以來，中國銷美商品新課徵的關稅總計達到20%，同時，對加拿大與墨西哥銷美 商品25%關稅開始生效。美國與鄰國加、墨之間長期施行低關稅或零關稅，預料全球供應鏈都將受到川普新政的衝擊，美國的汽車與電子產品價格也將大幅提高。新關稅生效後，中國隨即宣布對美國進口食品課15%關稅，加拿大則對美國商品徵25%關稅作為反制，墨西哥也宣布將有反制措施。川普還暗示，將進一步對進口農產品課徵關稅。（看完整報導

今降溫6日冷氣團南下北部低溫探12度 7日前仍有雨

中央氣象署表示，隨著鋒面通過，4日全台多地降下大雨，並有局部短延時強降雨，因對流旺盛，雙北及台中多個地區分別於4日凌晨、傍晚下起冰雹。氣象署提醒，降雨將持續影響至7日，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；4日起氣溫逐漸下滑，6日將有大陸冷氣團南下，影響持續至9日清晨，北部低溫將下探攝氏12度。（看完整報導

顧立雄：總統交代調整軍人待遇 1年義務役期不會延長

國民黨立法院黨團擬修法提高志願役津貼，幫國軍加薪。顧立雄3日與媒體茶敘時說明，總統賴清德上任就交代要調整軍人待遇，軍方已將調整方案送至行政院審議。顧立雄說，現階段國防部沒有具體規劃要女性跟男性一樣服義務役，也沒有規劃要加長1年義務役的役期。（看完整報導

川普暫停軍援基輔 歐盟以27.7兆加強國防包括援烏軍火

兩名白宮官員表示，美國總統川普3日與高層幕僚開會後，決定暫停並全面檢討對烏克蘭的軍援。此舉對烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭軍隊造成更大壓力，也對歐洲安全情勢再添衝擊。烏克蘭稱正與歐洲盟友商討軍援，並且不排除與華府進一步談判。歐盟執委會主席范德賴恩宣布「歐洲再武裝」財務規劃，將透過鬆綁成員國財政赤字上限、歐盟背書貸款等方式，擴大投入共8000億歐元（約新台幣27.7兆元）用於加強防衛，其中包括增援烏克蘭軍火。（看完整報導

澳洲「金臂人」88歲辭世 罕見抗體血液捐1173次救活240萬名嬰兒

澳洲衛生官員表示，被稱為「金臂人」的澳洲男子哈里森2月在療養院辭世，享壽88歲。他的血漿中含有罕見Anti-D抗體，可用來為與未出生的胎兒血型不合、血液可能攻擊孩子的孕婦製造藥物。哈里森在64年間挽袖捐血多達1173次，他的血液被用來製造疫苗，拯救240萬名嬰兒。（看完整報導

調查：台灣約2成肥胖兒童有中度以上脂肪肝

根據衛生福利部國民健康署涵蓋2017至2020年的調查，18歲以上國人過重與肥胖盛行率達50.3%，推估超重成年人口可能高達1006.5萬人，代表每2人就有1人體重超標，青少年體重問題也不容小覷，國中生過重和肥胖率30.6%、高中生28.9%；調查顯示，台灣約2成肥胖兒童有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化。（看完整報導

雄女回應「終結放榜新聞」訴求 未來不再公布學測成績

學測成績日前揭曉，部分高中公布滿級分學生人數，引發社會熱議，多個學生團體4日呼籲「終結放榜新聞」。高雄女中校長鄭文儀回應，成績不代表一切，以後不再公布高女學生的學測成績。台北市教育局則表示，雖沒有特別要求，但市立高中多年前自主達成共識，不再發榜單相關的新聞稿，教育局贊同此決定。（看完整報導

王大陸涉找人毆打司機 涉傷害等罪500萬元交保

藝人王大陸日前才因逃避兵役罪嫌遭新北地檢署偵辦，後續查出王大陸疑似因到機場接他的車輛品質不合他意，找人痛毆司機，檢察官在掌握相關事證後，以「殺人未遂」罪嫌指揮新北市警局刑大及永和分局進行搜索，並將王大陸帶回，複訊後依傷害等罪嫌向法院聲請羈押。新北地方法院5日裁定王大陸以500萬元交保。（看完整報導

開箱老照片》高球天后涂阿玉

台灣高爾夫球女將涂阿玉1978年3月5日二度獲得中華女子高爾夫公開賽冠軍。涂阿玉自1974年展開職業生涯，除了在國內賽事創下佳績，更曾在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）奪下7次賞金后，31年職業生涯共拿下114座冠軍，2017年，她入選日本高爾夫名人堂，是首位非日籍女性，也是台灣第一位獲此殊榮的選手。（看完整報導

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川普
墨西哥反批美國毒品管控不力 9日宣布對美報復性關稅美準國防次長柯伯吉：台灣國會減軍費令人不安 應編逾GDP10%
魏哲家
經部：台積電赴美是回應客戶需求 鞏固台灣領導地位郭智輝：支持台積電全球布局 先進製程仍留台灣
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