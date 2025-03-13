早安世界》交通部長陳世凱：行人在斑馬線被撞是國恥 今年推道安3箭

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專訪／交通部長陳世凱：行人在斑馬線被撞是國恥 今年推道安3箭

交通部長陳世凱12日接受中央社專訪時，形容行人在斑馬線被撞傷亡是「國恥」。政府今年將啟動修法，加嚴車輛不停讓行人的處罰，只要導致行人重傷或死亡，除了可能的刑事責任，一律以最高額裁處3萬6000元。他並提出道安3箭，包括評估車輛在路口的停止線與行人穿越線的距離加大、提升路口照明、啟動汽車車窗及擋風玻璃隔熱紙可見光透過率檢測，降低透光率不足的隔熱紙造成駕駛人在天色昏暗時未能清楚看到行人的風險。（看完整報導）

藍白否決總預算財劃法覆議案 卓榮泰：必要時直接向民眾說明

行政院針對114年度中央政府總預算、財政收支劃分法修法提出覆議案，立法院12日下午記名投票表決。在藍白人數優勢下，2項覆議案都以61票對51票遭到否決。卓榮泰晚間在臉書表示，中央與地方權錢要對等、財政劃分要公平，政府將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，以及有必要時，將到各地向大家報告。（看完整報導）

今起連3天全台有雨 下週強烈冷氣團影響中部以北低溫10度

氣象署表示，13日至15日白天受鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，13日雨勢最盛，各地可能有局部大雨發生。15日晚至16日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，明顯轉冷，預估最冷時間點會是17日晚間至18日清晨，中部以北平地低溫約10至12度。（看完整報導）

吸收現役軍官賣雄三飛彈等機密給中國 前飛官10萬交保

前空軍飛官史男退役後遭中國情治人員吸收，他再吸收現役空軍作戰指揮部攔截管制官許男，將包含空射雄風三型反艦飛彈等空軍演訓機密提供給中國。台灣高等檢察署台中檢察分署偵辦後，於去年底將2人依國安法起訴，2人坦承犯行，檢方聲請羈押獲准；史男上週以10萬元交保，許男則裁定接續羈押。國防部表示，此案由官兵檢舉，及時查明，並採取管控措施，降低損害。（看完整報導）

陸配網紅「亞亞在台灣」居留許可遭廢 移民署維護國安有前例

劉姓陸配網紅「亞亞在台灣」因在網路影片中發表武統言論，移民署11日廢止她在台依親居留許可。內政部長劉世芳強調，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是鼓吹武統或武力犯台的藉口，觸犯到法律底線，就要依法嚴格處理。在這名劉姓陸配之前，移民署曾查出徐姓陸配依親對象身亡、工作不穩，有危害社會安定之虞，廢止長期居留許可；曾鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅2019年間受邀來台演講，持觀光簽證入境，移民署考量他過往武統言論，也廢止入境許可並限令出境。（看完整報導）

Uber放棄收購台灣foodpanda 付82.8億解約費

Uber Eats與foodpanda兩大外送平台結合案，去年12月遭台灣公平會決議禁止，原因是兩大外送平台結合後，在台市占率將逾9成，可能對市場競爭造成限制。路透社報導，Uber Eats母公司Uber已終止以9.5億美元收購Delivery Hero台灣foodpanda配送業務，Uber將須支付約2.5億美元（約新台幣82.8億元）做為解約費用。（看完整報導）

傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

路透社報導，4名熟知內情的消息人士透露，台積電已向美國晶片設計廠輝達、超微和博通提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論這個市場傳言，業界則分析，台積電一向專注本業，主動提議接手英特爾晶圓廠的可能性低。（看完整報導）

格陵蘭議會選舉民主黨爆冷贏了 首要挑戰是應對川普收購

在美國總統川普尋求掌控北極戰略要島格陵蘭之際，格陵蘭親商的反對派民主黨11日在議會選舉中贏得約30%選票，爆冷獲勝，民主黨將尋求籌組執政聯盟。美國Axios新聞網指出，未來格陵蘭新政府必須應對川普收購格陵蘭的強烈意圖。（看完整報導）

歐盟批川普加徵鋼鋁稅不智 提2階段反制標榜聰明對應

美國總統川普對進口鋼鋁徵收25%關稅措施在12日生效，先前的豁免、免稅配額和產品排除措施均已到期。歐盟提出2階段反制關稅，包括受影響貿易價值與受美國衝擊的金額相對應，反制產品也精算「對美打擊多、對歐損害少」。另外，加拿大稱川普鋼鋁關稅「完全不正當、不公平、不合理」，13日起將對價值298億加元（約新台幣6828億元）的美國商品徵收25%關稅。墨西哥則表示不會立刻報復。（看完整報導）

囤房稅2.0將開徵97萬自住戶未設籍 3/24前辦理才享優惠稅率

囤房稅2.0今年5月正式開徵，民眾若要適用較優惠的自住房屋稅率就須設籍。財政部表示，全台大約有721萬戶自住房屋，截至2月下旬，辦完戶籍者比率達86.54%，仍有約97萬戶尚未設籍，各地稽徵機關已發輔導通知書，提醒務必在3月24日前遷入戶籍。（看完整報導）

開箱老照片》板橋國小慶祝百年校慶

板橋國小是日治時期板橋地區第一所近代學校，創校歷史追溯至1899年，原為板橋林本源家族在大觀義學經營的「私立國語教育所」，當年就地改制為枋橋公學校。1921年4月因台灣行政區改制，枋橋更名為板橋，學校跟著變更為板橋公學校，1941年4月更名為板橋國民學校。1968年因應政府實施9年國民義務教育，改為板橋國民小學。（看完整報導）

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