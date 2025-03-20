早安世界》保母姊妹涉虐死男童出庭 數百人示威促重判
劉姓保母姊妹涉虐死剴剴案 國民法官參審預計5月13日宣判
北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭19日開庭審理，逾200名民眾集結法院外，高喊加重虐童刑責、保母不得假釋等訴求。庭訊約1.5小時結束，法官與國民法官評議時間為5月8日至5月13日，預計5月13日下午2時30分宣判。（看完整報導）
柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
民眾黨前主席柯文哲被控侵占政治獻金數千萬元遭起訴，監察院19日宣布認定柯文哲在2024年總統選舉期間的政治獻金專戶收支狀況有4大類違法情形，包括故意申報不實收支金額達新台幣6530萬餘元等，違反政治獻金法，合計裁罰柯文哲374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元。民眾黨回應時聲稱，監察院選在柯文哲京華城案首次開庭前夕公布這個訊息，是在為北檢助攻，配合司法進行政治追殺及攻擊，將提行政訴訟。（看完整報導）
台灣根除豬隻3大疫病 5月可望獲認證亞洲唯一
台灣申請豬瘟非疫國認定，已獲世界動物衛生組織科學委員會審查建議同意，若其他會員國沒有異議，預計在5月召開的年會通過。台灣自2005年撲滅最後一例豬瘟病例，陸續推動多重措施控制疫情，2023年7月全面停打疫苗，2024年8月正式提交豬瘟非疫國申請。若通過認定，台灣將成為亞洲唯一獲得豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大重要豬病非疫國認定的國家。（看完整報導）
比特犬3年多前咬死人一度面臨安樂死 認養人：天性不壞只需教育
台北市比特犬Lucky因2度跳出車窗咬傷機車騎士引發關注，並遭動保處沒入，後續發展及是否被認養受關注。回顧2021年，屏東縣春日鄉曾發生比特犬索爾咬死3歲男童的悲劇，肇事的比特犬被原飼主棄養送進收容所，一度面臨安樂死，但幸運被台北1對情侶認養。認養人認為索爾天性不壞，給予正確的教育後磨合順利，已是很棒的家庭夥伴。（看完整報導）
共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：以非計畫型立即備戰操演應對
國防部長顧立雄19日表示，國軍立即備戰操演分為計畫性與非計畫性2種，非計畫性立即備戰操演是指當中共對台針對性軍演達到一定強度後，由參謀總長下令國軍進行立即備戰操演應對。另外，針對國軍今年「漢光41號」演習想定2027年共軍犯台可能行動為發展基礎，顧立雄指出，漢光演習有設定武器獲得期程與聯合戰力的訓練規劃，要達成高戰備能力的目標，因此是設定在1年至2年後的期程。（看完整報導）
南非擅改台代表處名稱 AIT：北京孤立台灣力道增強
南非政府片面要求台灣代表處遷離首都，甚至擅改代表處名稱。美國在台協會19日對此表達失望，並指北京孤立台灣於國際社會的企圖逐漸增強，美方將持續支持台灣，反對任何片面改變現狀的企圖。涉外官員表示，若南非一再執迷不悟，台灣將暫停各項合作，全面回應南非政府破壞雙邊協議的惡意打壓，直到南非方釋出具體善意為止。（看完整報導）
美國務院4點回應反分裂法 強調確保台灣人民不受威脅
針對中國反分裂國家法實施20週年，美國國務院18日指出，美國致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何可能危及台灣人民安全的脅迫行為。國務院說，美國長期對台的立場不變，改變的是來自中國的威脅。另外，對於共軍機艦在台灣周邊海空域執行「聯合戰備警巡」，美國國務院表示，中國不能既對台灣祭出明目張膽且不負責任的威脅，還自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服，美國將支持台灣因應中國壓力。（看完整報導）
黃仁勳GTC演講亮點一次看 人形機器人Blue登台互動引歡呼
輝達執行長黃仁勳18日在GTC技術大會，展示新一代人工智慧晶片、個人AI電腦、機器人和車用軟體技術，演講尾聲還讓採用輝達技術打造的人形機器人Blue登上舞台與他互動。晚間黃仁勳現身GTC夜市，他先站上大型舞台向群眾邀喊買輝達，隨後進入夜市大嗑日本串烤，還到灣區知名台式小吃攤外帶10碗乾麵。（看完整報導）
台積電合作英特爾？劉鏡清比喻汽柴油很難混燒：董事會從未討論
台積電宣布加碼美國投資後，市場近日又傳出可能與英特爾合作的傳聞，身兼台積電法人董事的行政院國發會主委劉鏡清19日指出，台積電「董事會從來沒討論過這個議題」，並形容兩家公司「像是柴油跟汽油，很難混在一起燒」。他也提到，台積電表示最新製程技術會在台灣，經營順利後才會轉到國外。（看完整報導）
白宮：川普澤倫斯基通話 同意俄烏對能源設施停火
美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭18日通話商討俄烏停火，蒲亭同意暫時停止襲擊烏克蘭能源設施，但拒絕支持川普尋求的為期30天全面停火。但就在俄羅斯和烏克蘭領導人同意有限停火，以停止對能源基礎設施攻擊的幾個小時後，俄烏19日相互指責對方發動空襲，引發火災並損壞基礎設施。川普19日接著與烏克蘭總統澤倫斯基通話，白宮表示，美烏領導人同意俄烏針對能源設施有限停火；對於烏克蘭要求美國提供更多空防系統，川普同意尋找可用資源。（看完整報導）
開箱老照片》前蘇聯總統戈巴契夫訪台
1985年戈巴契夫出任蘇聯共產黨中央委員會總書記，推動改革開放，促使專制的蘇聯共產主義逐步轉型，1991年底和平解體。戈巴契夫卸任總統後，1994年3月20日與夫人蕾莎來台訪問，期間會見總統李登輝，表達對台灣民主化改革的支持。（看完整報導）
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- 早安世界》保母姊妹涉虐死男童出庭 數百人示威促重判2025/03/20 07:49
- 2025/03/19 07:14
- 2025/03/18 07:42
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