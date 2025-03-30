早安世界》緬甸地震大批建築倒塌逾5000傷亡 料將持續攀升
緬甸地震民宅幼兒園清真寺倒塌逾5000傷亡 料將持續攀升
緬甸28日發生規模7.7（芮氏規模8.2）強震，執政軍政府29日表示，已知有1644人喪生、3408人受傷，美國地質調查所模型推估罹難人數破10萬的機率達36%，情況嚴重到連隔絕於世的緬甸軍政府都罕見向國際求援。救援人員繼續在瓦礫堆中尋找生還者，由於欠缺機具，只能徒手挖掘。強震在穆斯林每逢星期五下午的主麻日聚會禱告即將展開時來襲，許多人正在清真寺聚集，因此釀成嚴重死傷。據當地媒體報導，緬甸全國有50多座清真寺受損，寺內罹難人數可能近300人。鄰近震央的瓦城災情慘重，正巧返台躲過強震的仰光華僑李金蘭轉述，瓦城好幾棟大樓、民宅或學校倒塌，都有人受困。（看完整報導）
影音／緬甸地震曼谷大樓倒塌8死百人受困 泰人喊話盼台灣協助救援
距離緬甸震央1000多公里的曼谷受波及，一棟正在興建中的30層大樓因地震倒塌，已知造成8人死亡，估計另有約百名工人受困，親友在工地外含淚焦急等待。一位泰國工程師接受中央社採訪時向台灣喊話，希望對地震救災有經驗的台灣人能協助救援。這座大樓承建商之一為中國央企子公司「中鐵十局」，事發後中國媒體幾乎集體消音，在報導這起災情時絕口不提承建商名稱，昔日有關這項工程的報導網頁也都下架。（看完整報導）
北台灣溼冷 30、31日平地局部下探10度
中央氣象署預報，30日及31日受大陸冷氣團影響，北台灣低溫約攝氏13度，平地局部地區下探10度；各地降雨機率高，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，北部、東北部地區及中部山區可能有局部大雨。（看完整報導）
地質學家：緬甸地震釋放能量 相當於334顆原子彈
地質學家菲尼克斯告訴美國有線電視新聞網（CNN），28日緬甸強震釋放的能量相當於334顆原子彈爆炸。她並示警，餘震在接下來幾個月都還可能發生。針對地震規模，美國USGS發布為7.7，泰國則為8.2，中央氣象署解釋，美國是使用USGS是震矩規模（Mw），泰國則跟台灣一樣，採用芮氏規模（Ml）。這次震央位在緬甸中部，南方的鄰國泰國感受到劇烈搖晃，曼谷更有一棟興建中的大樓崩塌；新加坡專家認為，曼谷高樓密集，地震波進一步和盆地裡的高樓產生共振，加上部分抗震設計可能不嚴格，使得震波帶來損害較大。（看完整報導）
台灣夫妻遇緬甸地震 妻困倒塌旅館逾24小時身體虛弱無大礙
緬甸台商、愛緬基金會執行長趙德仁29日接受中央社訪問表示，來自台灣的林姓夫婦28日在瓦城長城飯店遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，妻子還困在裡面，被困已逾24小時，身體虛弱但尚無大礙。交通部觀光署29日公布，參加泰國（不含普吉島）、緬甸團體旅遊可依定型化契不可抗力因素解約及退費。華航、星宇及長榮航空也宣布，限期飛泰緬機票更改航班或退票免手續費。（看完整報導）
美售台新型F-16戰機首架出廠 柏鴻輝俞大㵢見證
台灣向美國軍購66架F-16V（blk70）戰機，美國洛克希德．馬丁原廠於美東時間28日舉行首架機出廠典禮，根據發布於社群網站的照片，國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢在場觀禮見證，首架機為雙座機，機號6831。軍事學者舒孝煌29日分析，新購的F-16V戰機發動機最大推力超過空軍現有的F-16機型，掛載能力也因此升級。（看完整報導）
卓榮泰：翁曉玲索部會資料先送政院核定 涉機密絕不給
國民黨不分區立委翁曉玲近日在立院要求官員提供戰時糧食配送站地圖，引發關注。行政院長卓榮泰29日下午在高雄市舉辦「人民是頭家」政策宣講會上表示，他無權要求翁曉玲，但為保障國家安全與民眾安全，已通令各部會，未來翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定才能提供，一旦牽涉國家機密、不應該給的，絕對不會提供。（看完整報導）
中職開幕戰林安可敲轟 統一獅8比0完封中信兄弟創紀錄
中職新球季29日在台北大巨蛋開打，湧進滿場4萬人，刷新中職史上開幕戰最多觀眾進場人數。統一獅在第6局攻下6分大局，林安可7局上轟出陽春全壘打，以8比0擊敗主場中信兄弟，刷新中職開幕戰最大分差勝利，賽後獅隊教頭林岳平也直呼很幸運用勝利開啟球季。（看完整報導）
專題／飢餓是逃離北韓動機 女性脫北者代價更高昂
逃脫北韓投奔自由的金恩主、金日奕、朴有成跟韓漢娜（化名）日前透過北韓研究所安排來台交流，並接受中央社記者專訪。4人在「脫北」過程中遭遇人口販子、性暴力等對待，仍決定勇敢前行，而來到自由世界之後，台灣與南韓民主自由令他們欣羨，期望有天家鄉北韓也能同樣呼吸到有人權的空氣。（看完整報導）
專題／退休族開戶搶進股海 小心晚年套房危機
台股近年呈現多頭榮景，銀髮族踴躍入市淘金。台灣證券交易所統計，61歲以上新開戶數，近3年多淨增約60萬戶，為各年齡層之冠；但股市變幻莫測，原想靠著退休金多賺點便當錢，就怕成了難以脫身的「套牢族」。當高齡投資潮來襲、法規趨向鬆綁，投資觀念如何與時俱進？券商與主管機關又該如何借鏡國際，在開放與風險管控間取得平衡？中央社透過專題報導帶你了解。（看完整報導）
開箱老照片》美前總統卡特訪台
1999年3月30日，時任總統李登輝設宴款待來台訪問的美國前總統卡特。卡特1977年到1981年擔任美國總統，1978年12月16日，在未徵詢國會同意下，宣布與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交，僅由在台北的美國大使安克志通知總統蔣經國。美國許多國會議員同情台灣處境，1979年3月28日、29日，不顧北京強烈反對，美國國會兩院以壓倒性票數通過了「台灣關係法」，卡特在4月10日簽署，完成立法。（看完整報導）
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