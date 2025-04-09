早安世界》對等關稅風暴台股連2天崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤
對等關稅風暴台股連2天崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤
美國對等關稅風暴重創全球市場，台股7日暴跌2065點，8日再挫772點，合計2天跌掉逾2800點。金管會表示，首波穩定股市措施見效，台股已有止跌狀況，借券賣出成交值大減86%。國安基金決議最快9日進場護盤，可動用資金達新台幣5000億元；這是國安基金設置以來第9度進場護盤，盼提振投資人信心，為台股止血。（看完整報導）
美財長勸聚焦貿易談判 傳川普鬆口「關稅終局比預期早」
美國政治新聞媒體Politico報導，美國財政部長貝森特6日勸說總統川普將關稅政策的重點放在爭取更有利貿易協議，而川普態度似乎有所轉變。一名知情人士透露，川普7日已開始在通話中告知盟友，關稅政策最終結果會比外界預期來得快，並強調白宮正與多國談判，且最終會達成協議。相較於多數國家尋求與美國商談，中國展見出強硬態度，分析家說，北京態度是「先打再談」。另一方面，美國貿易代表葛里爾8日親上火線接受質詢時，傳達至少三項訊息，一是未對關稅談判設時間表，正盡快推動，二是貿易逆差不可能一夜解決，三則是川普明確對他說，不會實施關稅豁免。（看完整報導）
美關稅來襲 主計總處：需求減弱台灣物價無攀升風險
行政院主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.29%，外食費連續5個月年增率大於3%，擴大至3.26%，為1年來最大漲幅。外界憂心美國對等關稅來襲，可能推升通膨，主計總處說明，對等關稅對物價影響有上升也有下拉力道，綜合看來，短期台灣物價沒明顯攀升風險。（看完整報導）
2波鋒面今起接力報到 中部以北防大雨
本週受2波鋒面影響，各地易有局部陣雨或雷雨，中部以北地區可能有局部大雨；首波鋒面9日晚間至10日通過，第2波鋒面在12日報到，雨區較廣。溫度方面，9日各地低溫約攝氏17至22度，白天各地偏暖；12日之前因降雨影響，各地白天氣溫略降2度左右；13日因東北季風影響，北部全天氣溫約16至21度、中部17至24度、南部19至25度，感受稍涼。（看完整報導）
中共散布爭議訊息今年已逾51萬則 國安局曝認知作戰路徑
國安局指出，中共網軍對台灣政府機關、關鍵基礎設施及科技產業進行網駭，去年迄今台灣政府服務網日均侵擾數達219萬次。對於中共散布爭議訊息，國安情報團隊今年已蒐獲51萬餘則爭議訊息，中共鎖定「台積電赴美投資」等議題，運用官媒、自媒體、網軍集團及公關公司，搭配異常帳號帶風向，進行認知作戰，製造社會對立。（看完整報導）
移民署：陸配須繳附喪失原籍證明 逾期可除戶
內政部移民署表示，依兩岸人民關係條例規定，為免同時具有兩岸戶籍情形，已陸續通知具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於合理期限3個月內繳附，逾期未補者可撤銷在台定居許可和除戶。移民署指出，目前獲准在台定居的陸配約14萬餘人，多數已完成證明文件，若在台長住久安、認同中華民國的陸籍身分者有文件申請的實質上困難，可向移民署反映，尋求合理妥適的解決方案。（看完整報導）
專訪／比利時挺台提案遭中國施壓 議員范荷芙：聲援台灣人民共識日增
比利時國會3月通過強力挺台決議，提案人比利時眾議院外交委員會主席范荷芙因此遭中國關切。她在接受中央社專訪時表示，聲援台灣人民的趨勢愈來愈大，這次提案想傳遞的最重要訊息是，台海迫切需要避免升高緊張情勢，在這個地緣政治充滿挑戰的時代，穩定比以往任何時候都更重要。駐比代表李淳分析，比利時的例子反映歐洲中小型國家主動表態挺台正形成潮流。（看完整報導）
韓國總統大選6月3日舉行 各黨有力人選投入戰局
韓國總統尹錫悅遭彈劾並解除職務後，6月3日將選出繼任者，根據最新民調，在野共同民主黨支持率43%、執政黨國民力量31%。共同民主黨黨魁李在明預計會辭去黨魁職務，投入總統大選，爭取代表國民力量參選的人選可能達15人。各黨有望角逐總統大位的有力人選這幾天將接連宣布參選、請辭公職。（看完整報導）
謝宜容涉貪移審庭哽咽認罪 100萬交保須戴電子腳鐐
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉貪遭到起訴，新北地院8日召開移審庭，謝宜容哽咽認罪，地院裁定以100萬元交保，須戴電子腳鐐，限制出境出海及住居。謝宜容步出法院後，面對媒體詢問是否有話想對輕生公務員的家屬說明，她表示，「我對不起大家，對不起家屬」。（看完整報導）
廣末涼子醫院踢傷護理師 宣布暫停活動自肅
日本女星廣末涼子7日晚間因車禍被緊急送往靜岡縣一家醫院，8日凌晨她因對護理師動粗，被警方依現行犯當場逮捕。廣末涼子透過官網發表聲明，為施暴行為道歉，並宣布將暫停所有演藝活動一段時間。（看完整報導）
開箱老照片》張小燕三獲亞洲影展童星獎
人稱「小燕姐」、「綜藝大姐大」的張小燕是以童星身分踏入演藝圈，1955年上映的電影「聖女媽祖傳」是張小燕出道作，飾演童年時期的林默娘。1958年至1960年間，她連續以「歸來」、「苦女尋親記」及「天倫淚」3部電影抱回第5至7屆亞洲影展最佳女童星特別獎，當時才10到12歲。（看完整報導）
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- 早安世界》對等關稅風暴台股連2天崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤2025/04/09 07:42
- 2025/04/08 07:32
- 2025/04/07 07:14
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