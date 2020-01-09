蘇貞昌強調政府會做事 挺蘇巧慧續留國會

民進黨籍新北市第5選區立委候選人蘇巧慧（前左）9日晚間在樹林區舉辦造勢大會，她的父親、行政院長蘇貞昌（前右）現身站台，盼鄉親助蘇巧慧續留國會打拚。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年1月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）行政院長

今天晚上到新北市樹林區興仁夜市，為選前造勢的立法委員蘇巧慧站台，希望續留國會。他強調民進黨是會做事的政府，面對美國與伊朗的紛爭，一早就主持國安會議。

民進黨立委蘇巧慧今天晚上在樹林興仁夜市舉辦選前造勢大會，現場搖旗吶喊，選戰氣氛濃厚。

蘇貞昌站台致詞時說，要謝謝40年前民主前輩打開民主大門才能有現在的台灣，希望國家的主人用選票展現不要被中國統一的決心，不可以失去以往打拚的民主成果。

蘇貞昌說，以前他擔任人權律師，在軍事法庭為民主前輩辯護，也因此走向政治之路，希望勇敢的台灣人繼續走向民主。一代一代的台灣人愈來愈堅強，不放棄主權。

蘇貞昌也述說他擔任行政院長把關非洲豬瘟等政績，且作為政府很不簡單，近日美國與伊朗間的衝突引起國安單位的重視，他與總統蔡英文都要一早就開國家安全會議。

蘇貞昌也盼望大家要支持總統蔡英文繼續連任，讓國會議員在立法院守護預算，讓蔡總統可以順利執政。

蘇巧慧表示，選前倒數衝刺，很高興地方鄉親站出來加油打氣，也透過造勢晚會誠懇的向大家報告過去做的成果和未來努力想做的，期待大家給她機會繼續留在國會，以全力為樹林、鶯歌、新莊地區的鄉親努力。

蘇巧慧說，希望要守住她在國會這一席，也相信選民是有智慧的，可以一起守住民進黨在國會的席次。

造勢晚會請到歌手詹雅雯現場演唱，與選民博感情。蘇貞昌與蘇巧慧都說，大家的心意都一樣，就是希望能讓台灣更好，2020台灣要贏，希望票票入匭。（編輯：張銘坤）1090109