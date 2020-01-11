蔣萬安宣布當選 願為大家做牛做馬

（中央社記者蕭博文台北11日電）第10屆立法委員選舉，台北市第三選區中國國民黨立委候選人蔣萬安自行宣布當選。他說，這次充分感受到什麼叫一張票一世情，未來絕對會為大家做牛做馬。

台北市第三選區（中山、北松山）被列為激戰區，以蔣萬安、吳怡農兩雄相爭較受注目。

蔣萬安競選總部下午即有支持者集結，開票初始票數些微落後，支持者表情嚴肅緊盯開票畫面，直到票數逆轉超前，才爆出尖叫歡呼聲，隨後每逢票數破萬，現場都陷入歡聲雷動。

蔣萬安領先差距穩定後，支持者越聚越多，外溢至總部外巷道。蔣萬安父母親晚間8時20分許抵達競選總部，接受民眾道賀。

蔣萬安晚間8時30分現身競選總部，受到大批支持者包圍。蔣萬安表示，這次完全感受到什麼叫一張票一世情，未來絕對會為大家做牛做馬，做最好的立委，為大家在國會發聲，也感謝父母、妻子的支持，讓他無後顧之憂。

蔣萬安肯定競爭對手都非常優秀，共同打了一場漂亮的選戰，雖有媒體問他面對對手政黨傾全黨之力是否感到孤獨，但他並不孤單，因為他一直和民眾站在一起，民眾是他最大的靠山，會永遠和民眾站在一起。

他還說，雖然他勝出，但國民黨整體是失敗的，有太多地方需要深刻檢討並加速改革，而且是馬上必須要做。

媒體問到是否有意爭取台北市長，蔣萬安說，現階段就是把目前角色扮演好，畢竟國民黨在國會還是少數，要扮演好強力監督的角色。（編輯：李亨山）1090111