首次國民黨主席總質詢 江啟臣：平常心

（中央社記者劉冠廷台北10日電）立委江啟臣就任國民黨主席後，今天首次進行施政總質詢，他關注武漢肺炎疫情對經濟的影響，也認為政府應該重新評估相關紓困預算；談起身兼黨主席進行質詢，他說，仍是平常心。

江啟臣昨正式上任國民黨主席，立委兼主席身分引發外界關注，立法院今天繼續進行施政總質詢，江啟臣是第一位上台質詢者，這也成為國民黨首位黨主席在立法院進行質詢。

面對江啟臣的質詢，列席備詢的行政院長蘇貞昌先是向江啟臣恭喜、加油，江啟臣也回應行政團隊也要加油，隨即開始詢問防疫相關議題；江啟臣說，隨著武漢肺炎的疫情持續加劇，加上國際油價大跌，凸顯世界經濟的不穩定，這是台灣的挑戰，政府的超前部署不應只針對疫情的管控，也應包含經濟面，是否會調整相關條例與預算的規模。

蘇貞昌表示，疫情更趨嚴重，亞洲疫情只是挺過去之後，還要面臨第二波從歐洲回來的疫情，對此政府都是戒慎恐懼、步步為營；總統蔡英文在第一時間就已經對此召開國安會議，而此後又召開了多次會議，對於相關受衝擊包括經濟面，都有深入討論。

江啟臣也提到，目前沒看到政院提出振興抵用券的使用辦法，何時啟動、上路，什麼時候可以決定，相關子法一直拖延。蘇貞昌則說，子法12日就會好，至於振興抵用券，部分要搭配異地消費，展演、文化部分也有規劃。

江啟臣首次以身兼國民黨主席的身分，質詢蘇貞昌，質詢結束後，媒體詢問心情如何。江啟臣說，他還是平常心，雖然多一個黨主席的頭銜，當然在問政的內容上，必須更兼顧黨的立場，代表在野黨為民眾監督政府，因此不會只就個別議題作詢問；也由於質詢時間有限，必須拿捏民眾最關切的議題，點出執政黨確切的問題。（編輯：林興盟）1090310