加碼100億救命錢何時到 蘇貞昌：已指示快一點

交通部擬加碼新台幣100億元紓困觀光、運輸產業，行政院長蘇貞昌（前右）20日表示，他已召集相關部會，指示要「快一點、寬一點、方便一點」。中央社記者施宗暉攝 109年3月20日

（中央社記者余祥台北20日電）受武漢肺炎疫情衝擊，交通部擬加碼新台幣100億元紓困觀光、運輸產業，針對國民黨立委溫玉霞詢問這份救命錢何時可以領到，行政院長蘇貞昌今天表示，他已召集相關部會，指示要「快一點、寬一點、方便一點」。

立法院今天進行施政總質詢，並邀請蘇貞昌備詢。

溫玉霞質詢時表示，受疫情影響的產業多，政府祭出紓困方案，但不知道相關業產可以拿到多少，已歇業的飯店、餐飲業是否也能納入補助，這份救命錢大家都在等，希望政府能夠快一點。

蘇貞昌答詢時說，他已召集相關部會開會，指示要快一點、寬一點、方便一點。

交通部長林佳龍表示，3月底以前會針對擴大觀光業、運輸業的補助研提辦法，針對受傷最重的旅行社和旅宿業，政府會提供快速、足夠的紓困。

林佳龍指出，全台旅行社約有3000家、旅宿約3500家、民宿約9000多家，旅行社的資產就是員工，政府會直接補助員工；旅宿業若沒裁員，政府則會減輕業者負擔和營運虧損，之前特別預算編15億元，現在再加碼讓員工有感。

至於航空業，林佳龍說，總統蔡英文有指示這一次擴大紓困時要優先納入，以融資貸款至少500億的規模辦理，也要做信用擔保和利息的補貼。（編輯：蘇志宗）1090320