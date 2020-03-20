更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例
國際

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例

武漢肺炎治療 美加速進程寄望抗瘧疾藥物
國際

武漢肺炎治療 美加速進程寄望抗瘧疾藥物

坎城影展不敵疫情史上首度喊卡 考慮延至6月底或7月初舉行
娛樂

坎城影展不敵疫情史上首度喊卡 考慮延至6月底或7月初舉行

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／北部高中群聚增至3人 同班女同學染疫
首頁 / 政治

加碼100億救命錢何時到 蘇貞昌：已指示快一點

最新更新：2020/03/20 15:46
交通部擬加碼新台幣100億元紓困觀光、運輸產業，行政院長蘇貞昌（前右）20日表示，他已召集相關部會，指示要「快一點、寬一點、方便一點」。中央社記者施宗暉攝 109年3月20日
交通部擬加碼新台幣100億元紓困觀光、運輸產業，行政院長蘇貞昌（前右）20日表示，他已召集相關部會，指示要「快一點、寬一點、方便一點」。中央社記者施宗暉攝 109年3月20日

（中央社記者余祥台北20日電）受武漢肺炎疫情衝擊，交通部擬加碼新台幣100億元紓困觀光、運輸產業，針對國民黨立委溫玉霞詢問這份救命錢何時可以領到，行政院長蘇貞昌今天表示，他已召集相關部會，指示要「快一點、寬一點、方便一點」。

立法院今天進行施政總質詢，並邀請蘇貞昌備詢。

溫玉霞質詢時表示，受疫情影響的產業多，政府祭出紓困方案，但不知道相關業產可以拿到多少，已歇業的飯店、餐飲業是否也能納入補助，這份救命錢大家都在等，希望政府能夠快一點。

蘇貞昌答詢時說，他已召集相關部會開會，指示要快一點、寬一點、方便一點。

交通部長林佳龍表示，3月底以前會針對擴大觀光業、運輸業的補助研提辦法，針對受傷最重的旅行社和旅宿業，政府會提供快速、足夠的紓困。

林佳龍指出，全台旅行社約有3000家、旅宿約3500家、民宿約9000多家，旅行社的資產就是員工，政府會直接補助員工；旅宿業若沒裁員，政府則會減輕業者負擔和營運虧損，之前特別預算編15億元，現在再加碼讓員工有感。

至於航空業，林佳龍說，總統蔡英文有指示這一次擴大紓困時要優先納入，以融資貸款至少500億的規模辦理，也要做信用擔保和利息的補貼。（編輯：蘇志宗）1090320

延伸閱讀
搶購潮疑網軍操作引發 法務部：鎖定對象追查到底傳政府漲健保費對付台商 蘇貞昌：假消息口罩寄海外親人 蘇貞昌：未來開放已有計畫交通部加碼紓困 擬直接發給旅行社與員工救命錢藝文15億元紓困振興仍不足 鄭麗君：已盤點第3波川普簽署千億美元抗疫紓困案 供帶薪病假
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報