防疫旅館群聚 蘇貞昌：從源頭阻斷傳播風險

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（中央社記者陳俊華台北3日電）行政院長蘇貞昌今天說，防疫旅宿群聚事件，請指揮中心及地方政府加速完成防疫旅宿查核，改善作業也須儘速執行到位，務必要用眾人的力量，從源頭阻斷傳播風險，防堵任何可能的失誤發生。

行政院發言人羅秉成透過新聞稿表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情及疫苗施打情形等議題進行報告。

指揮中心指出，全球疫情受歐美影響而上升，病例數較上週增加83%，目前主流行株仍為Delta株，但Omicron變異株持續擴散，已成為部分國家主流株。

在國內疫情方面，指揮中心說，疫情雖穩定控制中，但境外移入病例數新增155例，較上週新增數量增加42%，其中Omicron變異株迅速增加，去年12月檢出計88例，占檢出數64%。

指揮中心表示，有鑑於冬、春季呼吸道病毒本易傳播，加上各國舉辦跨年等大型活動，預期疫情將持續上升。

指揮中心指出，國內近日發生防疫旅宿群聚案，社區傳播風險增加，因此建議除持續嚴守邊境外，也應加強防疫旅宿查核輔導，提升疫苗覆蓋率，加強採檢與高風險場域管理，並加速醫療整備。

指揮中心說，為確保航空防疫安全，從1月4日零時起（啟程日），有關「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」，將調整為「2日內」（日曆日）報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準。

指揮中心表示，目前國內各類疫苗充裕，庫存量都有百萬劑以上；國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑已達80%，第二劑為69.1%，基礎加強劑為0.02%，追加劑為0.66%，共已施打約3504萬人次。

指揮中心說，截至1月1日，12到17歲第二劑已接種疫苗的學生約52.3萬人次，年齡層戶籍人口接種率為42.7%；有關「高風險場所（域）相關人員Covid-19疫苗接種強化作為」，1日起到31日為宣導期，2月1日起需查核實施對象所在場所是否落實執行。

蘇貞昌表示，防疫旅宿群聚事件，請指揮中心及地方政府加速完成防疫旅宿查核，相關建議改善作業也須儘速執行到位。

此外，蘇貞昌說，對可能造成防疫旅宿群聚事件的原因，不論是第一線人員的管理或硬體設備的改善，都應加強落實防疫規範，並貫徹執行，務必要用眾人的力量，從源頭阻斷傳播風險，防堵任何可能的失誤發生。

蘇貞昌指出，鑒於國外疫情嚴峻，且Delta及Omicron變異株除已在各國流竄，在台灣的境外移入病例所占比例也逐漸上升，請指揮中心持續研議相關措施，以提升民眾完整接種疫苗的覆蓋率及整體保護力。

他要求，邊境管制措施部分，請交通部轉請各航空公司協助，4日起務必落實上週就已公告的「春節檢疫專案－入境旅客PCR檢驗報告」新制，以確保航空安全。

蘇貞昌也感謝防疫計程車隊在近日春節檢疫專案高峰期間的辛勞，並請相關人員持續加強清潔與消毒，做好相關防疫措施，以確保入境旅客及民眾的健康。（編輯：康世人）1110103