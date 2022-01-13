莊瑞雄控介入民進黨屏東縣長初選 藍：落後才牽拖

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、劉冠廷台北13日電）民進黨屏東縣長初選競爭激烈，有議員今天要求投入初選的民進黨立委莊瑞雄，為他的「魔鬼說」道歉；莊瑞雄表示，國民黨地方勢力為何要介入初選，該道歉的是國民黨主席朱立倫。

莊瑞雄也說，引進國民黨地方勢力的人也應該要道歉。

針對莊瑞雄說法，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨屏東初選內戰駁火，莊瑞雄面臨初選落後對手周春米，竟異想天開牽拖在野黨主席，恐怕是找錯人了，「國民黨可沒辦法幫委員提名，建議莊瑞雄改去找民進黨主席蔡英文及屏東縣長潘孟安求救」。

民進黨立委周春米11日在屏東召開記者會，宣布參加2022年屏東縣長黨內初選；莊瑞雄當天受訪提到，指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥，而且從中二選區立委補選結果看出，選民厭惡國民黨地方派系，拒絕與魔鬼共舞等語。

為此，民進黨屏東縣議員何輝能、方文正及律師、學界、農漁民代表今天在屏東縣議會召開記者會，強調屏東人不是魔鬼，要求莊瑞雄道歉。

記者會召開前，周春米在立法院接受媒體聯訪時提到，莊瑞雄日前說法把支持者標籤為魔鬼、把五星級縣長打拚的縣政說成是民主之恥，傷害了鄉親的情感，鄉親也不能接受，她也不樂見這樣的初選過程。

莊瑞雄隨後也在立法院接受媒體聯訪指出，看到這麼多議員跟代表開這樣的記者會，令人蠻辛酸的，但該道歉的是朱立倫，是在縣長初選中引進國民黨地方勢力的人。

莊瑞雄說，這場初選之爭，談的是理想、政黨理念，所謂拒絕與魔鬼共舞，是指國民黨地方勢力的介入、不該引清兵入關，他也沒有指控潘孟安是屏東民主之恥。

莊瑞雄表示，初選是一時的，很快就會過去，大可不必有太多小動作，自己也不攻擊對手，他所提的是民進黨執政縣市及非執政縣市，只要有辦縣市長初選，都不應該引進國民黨地方勢力，應該進行光明正大的初選。（編輯：蘇龍麒）1110113