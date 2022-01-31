蘇貞昌：疫情彰顯同國一命 把更好台灣代代傳下去

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（中央社記者王慶剛台北31日電）行政院長蘇貞昌今天發表年節談話，除感謝台灣人民在疫情嚴重的困難時代，拚出最好成績；他指出，台灣只有一個，疫情更讓人明白同國一命，要用最大努力守住國家主權與守護自由民主的生活，把更好的台灣一代一代傳下去。

蘇貞昌今天傍晚透過臉書表示，就在民眾準備吃年夜飯之時，許多防疫人員正在值班，醫護人員在看顧醫院、在檢疫所與照顧病患，防疫車隊接送返鄉的人；還有，國軍守在第一線，警消人員維持治安、交通和居家安全，指揮中心人員也和地方政府一起做防疫工作、疫調討論。因此，他要代表政府，對這些人員深深的致上敬意和感謝。

蘇貞昌說，過去這一年很辛苦，因為疫情肆虐，全球經濟都受到重大影響，所幸在總統蔡英文領導與全民團結合作下，台灣在最困難時代拚出最好成績，不但抑制病毒，更有了11年來最好的經濟成績。

蘇貞昌表示，政府把經濟成果和全民分享，儘管病毒不斷變化，但台灣已經有更完善的準備，有更多的藥物、疫苗、檢疫所來對抗病毒，讓社會安定、人民安心。

面對新的一年，蘇貞昌說，台灣將面臨新挑戰，要在全球產業鏈重組中找尋契機、原物料飆漲中平穩物價、在國內各種不同理念價值的衝突中創造平衡，台灣要用最大努力來守住國家主權與自由民主的生活。

他強調，堅定信念，攜手同心，是台灣能夠在世界上揚眉吐氣的原因；我們只有一個台灣，這是我們安身立命的地方，疫情更讓人明白同國一命，彼此會互相影響。

蘇貞昌指出，生命健康重要也脆弱，因此要更加珍惜、呵護、團結合作、互相照顧，才能安全。也只有疫情穩定，社會才能安定，人民才能安心，所有的人才能正常生活。

蘇貞昌強調，生活在同一個國家，每一個人都有責任把台灣守好，一定要把更好的台灣一代一代傳下去。這是對所有政府人員的期待和要求，也應是全民一起努力的目標。

最後，蘇貞昌祝福人民新年快樂、新年恭喜，願台灣永遠自由民主，幸福平安。（編輯：張均懋）1110131