蘇貞昌：居家檢疫、商務客入境規範 研議適當調整

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（中央社記者陳俊華台北14日電）行政院長蘇貞昌今天說，在國內醫療量能可負擔、口服藥劑充足準備、疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當調整。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情及疫苗施打情形等議題進行討論。

蘇貞昌表示，感謝民眾春節期間遵守防疫規範，以及地方政府就年前本土相關確診案例努力追蹤及匡列，本土疫情暫未在春節期間造成衝擊，病例數甚至較上週下降近1/4。

蘇貞昌指出，相較於周邊國家疫情呈上升趨勢，台灣在春節聚會活動頻仍的狀況下，疫情仍趨平緩，代表指揮中心這2年所訂定的防疫規範確實有效，以及台灣民眾團結所展現出積極配合的態度。

蘇貞昌說，第3劑疫苗覆蓋率逐漸上升，醫療量能也很充足，顯示在政府與民眾努力下，在防疫上已具有相當成果，已走出別具特色的台灣模式。

蘇貞昌表示，在民眾與政府齊心合作的台灣模式基礎下，雖然未來仍可能出現本土確診案例，不過對防疫已有相當信心，而政府必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界。

蘇貞昌說，因此在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、以及疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當調整。

蘇貞昌指出，有關年前發生的港區群聚案件，請交通部航港局會同港務公司確實掌握全國七大國際商港狀況，針對各港口業者的規模與性質，就相關防疫規範進行盤整並確實執行，避免類似情形再次發生。

指揮中心表示，全球疫情減緩但仍險峻，鄰近多國由於春節、開學及聚會活動等因素，疫情仍有上升趨勢，醫療量能呈現吃緊狀態；相較於此，民眾春節期間遵守防疫規範，第3劑疫苗施打率也有提升，本土病例2月7日到13日新增116例，較前一週新增的153例下降24%。

指揮中心說，但國內新增多起家戶及職場群聚事件，並有跨縣市傳播個案，部分感染源尚待釐清，雖病例較上週減少，但分布較分散；此外，因境外移入病例數增加，社區傳播風險上升，雖整體疫情尚在可控範圍，應持續落實邊境檢疫措施、加強監視通報及採檢，持續醫療整備，提升疫苗涵蓋率等因應作為。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為82.28%、第2劑為75.57%、第3劑為29.3%，累計接種近4388萬人次。（編輯：潘羿菁）1110214