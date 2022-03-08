蘇震清：情義相挺莊瑞雄 是否參選是後面的事

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民進黨立委莊瑞雄（右2）參加民進屏東縣長黨內初選，無黨籍立委蘇震清（左3）8日表示，他情義相挺莊瑞雄投入初選，至於自己是否參選則是後面的事。（蘇震清辦公室提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月8日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）民進黨屏東縣長黨內初選3名立委戰得激烈，莊瑞雄昨天搶先登記參選，也曾表態有意參選縣長的無黨籍立委蘇震清今天表示，他情義相挺莊瑞雄初選，自己是否參選是後面的事。

民進黨屏東縣長黨內初選，立委莊瑞雄、鍾佳濱及周春米3人戰得激烈，甚至砲聲隆隆，昨天莊瑞雄由蘇震清的叔叔、前立法院長蘇嘉全等人陪同，搶先到黨中央登記。

由於蘇震清也曾表態可能參選屏東縣長，昨天蘇嘉全陪同莊瑞雄參選，引起各方許多揣測，蘇震清今天透過新聞稿表示，當屏東初選成為全國議題最多、最激烈的選區，基於情義，他決定全力相挺莊瑞雄。

蘇震清表示，這段日子以來，他對莊瑞雄的遭遇尤其感同身受，除了他與莊瑞雄有革命情感外，也無法漠視這場初選淪為「指定接班人」而擁行政資源自重的選舉，更加無法認同與他黨以利益交換方式來贏得初選。

蘇震清說，8年前他曾參與屏東縣長初選，當時的縣長曹啟鴻也沒指定接班人，或以行政資源排擠其他參選人的情況，也希望這次初選能繼續秉持良性競爭的基本原則。

蘇震清接受中央社記者訪問時說，他情義相挺莊瑞雄參加民進黨內初選，至於自己未來是否要參選縣長，是後面的事。（編輯：謝雅竹）1110308