綠提公文佐證 北市府刪購疫苗預算卻稱中央阻擋

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（中央社記者劉建邦台北16日電）北市議會民進黨團表示，北市府去年6月、11月曾發公文給衛福部要買疫苗，衛福部回文可檢送文件及循台積電等捐贈方式，市府事後自刪預算卻稱中央阻擋，認為是選舉操作。

台北市議會民進黨團總召江志銘、幹事長簡舒培、北市黨部主委張茂楠今天在議會開記者會，拿出衛生福利部疾病管制署回復北市府採購疫苗公文等資料。

簡舒培說，台北市政府去年6月1日發文給衛福部詢問自購疫苗，衛福部9日回文提及可委託廠商檢送相關資料向食品藥物管理署申請專案輸入許可。

簡舒培表示，市長柯文哲去年8月21日防疫記者會提及編新台幣28億元預算採購250萬劑疫苗，她與江志銘事後在議會質詢採購規劃，柯回應自購疫苗是預備性預算。

她說，北市府去年11月2日發文詢問疾管署第3劑疫苗接種政策與採購程序，疾管署24日回文可依循慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會捐贈專案，以中央統籌運用模式執行。

簡舒培指出，當時擔任副市長黃珊珊事後向議員提及不買疫苗，市府去年12月14日發文議會暫停採購第3劑疫苗，保留預算科目及象徵性額度，但柯文哲日前還在臉書Facebook發文提及採購疫苗爭議，根本是為選舉操作，且公布衛福部回復公文也不完整。

江志銘說，北市府原編採購疫苗預算，事後卻自刪，柯文哲還稱中央擋市府採購疫苗，不要為選舉放棄最基本道德。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊被問此議題表示，採購疫苗預算都經議會嚴格審查，後續也對外報告，但因中央回文要交由中央統籌分配，市府認為買疫苗盼讓台北市民使用，因對市民沒利益，才向議會報告要刪預算。（編輯：方沛清）1110916