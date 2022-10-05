林佳龍指警大學歷外界仍質疑 侯友宜：歡迎檢視

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）5日表示，新北市長侯友宜警大博士學歷爭議，外界仍有質疑，應把資料攤在陽光下供大家檢視。中央社記者王鴻國攝 111年10月5日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）立委游毓蘭轉述警大說明，新北市長侯友宜博士報考資格合乎規定。林佳龍認為外界仍有質疑，應把資料攤在陽光下供檢視；侯友宜表示，事實就是事實，歡迎大家檢視。

國民黨籍立法委員游毓蘭4日在臉書貼文中央警察大學的回文，說明侯友宜的博士報考資格合乎規定，博士班修業期限與口試均無違反程序與學術倫理。

民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體聯訪時對此表示，當時的時代，為侯友宜開了這一扇門，程序上一定會符合，但實質內容，外界仍有質疑。

他表示，目前警大的說明都不能釐清外界質疑，其中包括直攻博士，應要有相對碩士的論文不見了，撰寫博士論文資料取得是否有爭議及涉及違法，畢業時間一下子是4年，一下子又說是5年，應詳細說明。

他表示，希望警大能像對立委一樣的提供說明，就如同侯友宜所說的「可受公評」，應把資料攤在陽光下，開誠布公接受大家的檢視。

侯友宜今天上午主持市政會議後接受聯訪，媒體問起學歷爭議一事時表示，4年前，事實上就是這麼一回事，4年以後檢視，還是這麼一回事。事實就是事實，歡迎大家檢視。（編輯：李錫璋）1111005