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林佳龍競辦：鐵漢市長沒肩膀 出事推給下屬扛

2022/10/6 18:18（10/6 18:36 更新）
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民進黨新北市長參選人林佳龍競辦發言人李晏榕（圖）6日針對黃姓民眾被三重員警毆打案表示，新北市長侯友宜號稱鐵漢市長，卻沒肩膀，出事就推給下屬扛，也呼籲侯友宜拿出政策牛肉，正面對決，和林佳龍辯論。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月6日
民進黨新北市長參選人林佳龍競辦發言人李晏榕（圖）6日針對黃姓民眾被三重員警毆打案表示，新北市長侯友宜號稱鐵漢市長，卻沒肩膀，出事就推給下屬扛，也呼籲侯友宜拿出政策牛肉，正面對決，和林佳龍辯論。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月6日
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（中央社記者王鴻國新北6日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李晏榕今天表示，黃姓民眾被三重員警毆打案，市長侯友宜號稱鐵漢市長，卻沒肩膀，出事推給下屬扛，一出事就推給基層公務員。

林佳龍競辦今天召開「爭功諉過空話王 侯友宜出來面對」記者會，李晏榕針對黃姓民眾被三重員警毆打案表示，侯友宜號稱鐵漢市長，卻沒肩膀，出事推給下屬扛。

她說，侯友宜在接受媒體採訪時還敢說已經有警局長等警方9度拜訪黃先生，持續取得諒解。如果取得被害人諒解，黃先生還會開記者會嗎。

李晏榕表示，侯友宜除了對黃先生苦痛不聞不問，手下基層員警還告黃先生傷害，讓被害人變加害人，侯友宜卻不說明。

李晏榕表示，侯友宜自豪出身警界，但不僅有民眾被誤認通緝犯遭受暴打，市長沒關心沒道歉，導致市民不敢住在新北，就連雜誌評比當中，新北治安表現名次也嚴重滑落。

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李晏榕指出，不管是黃先生被誤打、恩恩案，只要一出事就推給基層公務員，侯友宜的好好做事，其實就是把責任推給公務員。是「有功我來攬，有過下屬扛」，只會爭功諉過，只會說「好好做事」「謝謝」「尊重」的市長。

她強調，大家已經受夠了國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室，不斷用沒有真憑實據的空話，來回應林佳龍對新北倒退所提出的解方。呼籲侯友宜拿出政策牛肉，正面對決，和林佳龍一起來辯論。（編輯：方沛清）1111006

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