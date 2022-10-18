柯文哲籲國民自我負責 陳時中競總：11/26投票展現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊18日上午舉行「柯文哲的政治良心在哪裡」記者會，民進黨台北市議員簡舒培（右）呼籲市民為自己的行為負責，用選票唾棄台北市長柯文哲以及他的接班人黃珊珊。圖中為陳時中競選團隊總幹事吳思瑤。中央社記者陳昱婷攝 111年10月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市百齡橋下停車場多輛車淪泡水車，市長柯文哲昨天要國民對自己的行為負責。陳時中競總今天批評柯文哲冷血，呼籲市民11月26日為自己負責，以選票唾棄柯文哲與他的接班人。

受到颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，台北市連日降下豪雨，水利處16日上午8時起宣布全市疏散門只出不進，下午4時起關閉基隆河沿線疏散門，但有民眾直到下午4時41分才從「臺北市政府」官方line帳號上看到通知，停在百齡橋下堤外停車場的愛車淪為泡水車。

柯文哲昨天表示，將與中央緊密合作建立更即時的預警系統，並優化既有堤外停車通知系統，政府盡到通知責任，國民要對自己的行為負責，不能被政府通知後仍不移車，事後卻叫政府賠償。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今天上午舉行「柯文哲的政治良心在哪裡」記者會，競選團隊總幹事吳思瑤表示，柯文哲的應變態度讓人一肚子火，他的接班人、無黨籍台北市長參選人黃珊珊則認為柯文哲什麼都對，令人不敢恭維。

吳思瑤指出，氣象局在15日下午4時發布颱風尼莎海上警報，柯文哲同一時間在內湖輔選民眾黨市議員參選人，當天晚上趕赴新竹替民眾黨新竹市長參選人高虹安站台；隔天台北市開始豪雨成災，柯文哲再前進南投、台中，持續放生台北。

吳思瑤批評，柯文哲輔選好熱血、對待市民好冷血，且毫無同理心，黃珊珊卻認同柯文哲每一句荒謬言論，簡直就是女版柯文哲、柯文哲2.0。

與會的民進黨台北市議員簡舒培說，這次百齡橋下停車場會有這麼多泡水車，就是因為水門關閉不是依照往常颱風的SOP，但即便河川水位上升較急，仍應在關之前通知當地里長，讓里長以廣播系統提醒周邊民眾。

簡舒培指出，水利處在16日下午3時21分通知市府其他單位下午4時開始關水門，時間完全來不及安排車輛拖吊，也來不及告知里長，甚至有12人分別被關在基隆河3處水門之外，靠著消防局救援逃脫。

簡舒培質疑，台北市政府狠心將市民關在堤防外，這不是草菅人命、什麼才是草菅人命，且就是因為柯文哲不回台北，台北市災害應變中心開設級數才無法調升。

簡舒培說，如同柯文哲所說，市民確實要為自己的行為負責，4年前選出了柯文哲當市長，今年11月26日就要用選票唾棄他以及他的接班人黃珊珊。（編輯：張銘坤）1111018