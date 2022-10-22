台灣網球一哥盧彥勳 台南首度為政治人物站台

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台灣網球一哥盧彥勳（左）22日在台南現身，首次為政治人物、民進黨台南市議員參選人朱正軒（右）站台。（朱正軒競選總部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月22日

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（中央社記者張榮祥台南22日電）民進黨台南永康區市議員參選人朱正軒和台南市長黃偉哲聯合競選總部今天成立，不僅重量級人物輔選，連台灣網球一哥盧彥勳也首度為政治人物站台，他盼朱正軒能在市議會繼續為體育界發聲。

尋求連任的黃偉哲，稱許朱正軒擔任台南市長秘書時，苦幹實幹，1天當2天在用，熟稔市政，絕對是專業人才。

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內政部政務次長陳宗彥也說，朱正軒是民進黨立委林宜瑾服務處的執行長，同時是副總統賴清德嚴選的專業人才，將提供永康區最佳問政和服務。

盧彥勳則表示，因為林宜瑾對教育及體育發展的貢獻有目共睹，朱正軒在林宜瑾身邊長年磨煉，相信能延續林宜瑾的努力，在台南市議會繼續為體育界發聲。（編輯：卞金峰）1111022