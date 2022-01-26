致理科大1學生確診 校園清消提供名單疫調

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市致理科技大學一名大三男學生確診COVID-19，校方今晚表示，校園在寒假後就已例行清消，也關懷確診學生就醫與健康，學校配合疫調與落實防疫，提醒其他學生自我健康管理。

新北市政府衛生局今天晚上向中央社記者證實，接獲台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案18611為新北市某科技大學學生，1月22日與朋友（桃園案18522）聚會，遭匡列接觸者居家隔離。

衛生局說，這名學生1月25日採檢陽性確診。疫調顯示個案最後到校日為1月21日，接觸確診者後都沒有未到校，經與防疫醫師討論後，建議這所科大加強環境清消。

衛生局表示，積極疫調並請校方提醒學生，雖然染疫學生是在放寒假後，於校外接觸確診者，仍宜自我健康檢測，鼓勵前往採檢以確保健康。

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致理科技大學今天晚上證實有大學三年級學生染疫，學校主管告訴中央社記者，校方獲悉有學生確診後，積極配合相關疫情調查。目前掌握男學生確診，已隔離就醫。校方透過電話關心學生身體健康，這名學生發燒狀況已逐漸穩定、好轉。

致理科大表示，學校在1月21日考試完畢後放寒假，例行性於22日、23日都有消毒校園與教室，目前已經提供同系相關的學生名單，讓衛生單位疫調與通知健康檢測。（編輯：李錫璋）1110126