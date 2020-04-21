武漢肺炎全球最新情報 4/21

全球武漢肺炎疫情有走緩跡象，韓國已鬆綁社交距離規範。圖為20日首爾街頭。（韓聯社提供）

（中央社台北日21日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情有走緩跡象，德國部分商家20日重新開張、韓國鬆綁社交距離規範，瑞士、紐西蘭下週放寬限制，比利時、泰國正考量是否逐步解除封鎖。

法新社彙整官方數據統計，截至台北時間21日凌晨3時，全球累計243萬7170起確診病例，16萬7594人死亡，其中至少53萬7700人痊癒。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心指揮官陳時中20日宣布，新增2例境外移入確診個案，都是20餘歲的旅外就學女性。目前全台累計422人確診，已有203人病毒三採陰性而解除隔離。

● 中國

法新社統計，截至台北時間20日晚間7時，中國（不含港澳）境內通報4632例死亡和8萬2747例確診病例。

● 日本

根據NHK最新統計，截至20日深夜，日本境內有1萬1154例，加上鑽石公主號的712例，共計1萬1866例確診。東京有3184例，是日本47個都道府縣疫情最嚴重的地區，其次是大阪府的1296例。

日本疫情延燒，政府為發給每人10萬日圓，在2020年度補正預算案增列近9兆日圓，盼月底前經國會審議通過，5月中旬開始發放。

武漢肺炎疫情嚴峻，日本政府呼籲民眾少出門，但19日週日天氣晴朗，東京鐵塔附近公園可看到很多遊客。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月20日

● 韓國

韓國中央防疫對策本部通報，截至20日凌晨零時，境內確診新增13例，累計1萬674例；其中首爾時隔47天出現零確診，首都圈共計3例。

隨著疫情單日確診數穩定下降，韓國政府鬆綁社交距離規範，韓國人開始回到工作崗位上，購物中心、公園、高爾夫球場及部分餐廳也開始出現人潮。

● 菲律賓

菲律賓衛生部20日通報，新增19起死亡病例，累計死亡428例；確診病例再添200起，累計確診增至6459例。

● 馬來西亞

馬來西亞衛生總監諾希山表示，20日新增36起確診病例，累計5425例，再度創下行動管制令實施後的新低。馬來西亞20日未新增死亡病例，維持89例死亡。

● 印尼

印尼衛生部官員尤里安托20日表示，境內新增185起確診病例和8例死亡。兩者皆較19日發布的數據明顯下降。

尤里安托還說，印尼染疫人數累計已達6760人，總計590人不治，747人康復，採檢總數突破4萬9700人。

印尼9成人口是穆斯林，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊底層民眾生活，20日在雅加達的市中心，有好心人開車沿路送便當給貧苦民眾，實踐伊斯蘭的分享與奉獻精神。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月20日

● 新加坡

新加坡衛生部20日公告，初步確認新增1426例，其中多數患者是住在外勞宿舍的工作簽證持有人；新加坡確診累計達8014例。

● 紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登20日表示，紐西蘭在成功阻止疫情「失控爆發」後，下週將鬆綁全國防疫封鎖措施。

● 泰國

泰國衛生官員20日通報，境內新增27例確診，累計2792例。泰國連續第3天沒有新增死亡病例，累計47人死亡。

泰國確診人數近2週持續下降，許多企業和商家希望政府鬆綁禁令，政府將視疫情發展在下週決定是否放寬商業活動禁令。

● 土耳其

為了遏制疫情，土耳其擴大實施封城措施，總統艾爾段宣布31個省自23日凌晨起封鎖4天。土耳其確診病例增速沒有減緩趨勢，累計確診數20日突破9萬例。

為了遏制疫情，土耳其擴大實施封城措施，總統艾爾段宣布31個省自23日凌晨起封鎖4天。圖為平日人潮絡繹的首都安卡拉柯澤賴商圈11日一片死寂，圖為捷運站一處出口只見鴿子棲息。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月11日

● 伊朗

伊朗衛生部發言人賈漢普爾20日在國營電視台發布聲明說，過去24小時境內新增91起死亡病例，累計5209人病逝。

賈漢普爾還說，伊朗的確診患者累計達到8萬3505人，與19日公布的數據相較，相當於單日新增1294例確診。

● 阿拉伯聯合大公國

伊斯蘭教神聖的齋戒月（Ramadan）定於本週開始。阿拉伯聯合大公國宗教當局表示，治療患者的醫療人員在齋戒月期間可以不用禁食，同時促請穆斯林不要聚集祈禱。

※ 歐洲

● 英國

法新社統計，截至台北時間20日晚間7時，英國累計12萬67例確診，1萬6060人死亡。

● 法國

法國20日宣布，境內新增547起死亡病例，共計2萬265例，成為全球第4個染疫死亡人數突破2萬的國家，前3名則是美國、義大利和西班牙。

境內確診病例累計15萬5383例。

法國總理菲力普19日說，境內疫情正「緩步但確實」改善，不過距離危機結束仍然遙遠。法國預定5月11日開始放寬部分管制措施。

法國成為全球第4個染疫死亡人數突破2萬的國家。圖為3月11日法國總理菲力普重申要降低人與人見面次數，巴黎市中心夏特雷（Châtelet）周邊街道人跡罕至。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 109年3月18日

● 德國

德國政界人士宣布疫情「獲得控制」後，德國20日跨出重回正常生活的第一步，部分地區的小型商店睽違一個月首度開門。

● 荷蘭

荷蘭衛生當局表示，20日新增750起感染病例及67起死亡病例，累計3萬3405人確診，3751人病故。

● 瑞士

瑞士公共衛生部20日表示，境內新增7起死亡病例，累計死亡總數從19日的1135例增至1142例。另外，境內新增204起確診病例，累計確診總數從19日的2萬7740例增至2萬7944例。

瑞士政府因為病例增加速度減緩，定於4月27日起開始放寬防疫封鎖限制。

● 比利時

比利時衛生官員20日指出，境內染疫住院的人數降至一個月以來最低水平，疫情危機顯然已過高峰。

比利時國安會定於24日開會，商討從5月4日起鬆綁限制措施。官員也指稱，境內死亡病例可能也已過高峰。比國20日新增168起死亡病例，累計5828死。

● 義大利

義大利境內累計18萬1228例確診，2萬4114人不治，是全球死亡病例數第2多的國家。

義大利20日新增454起死亡病例，稍多於19日增加的數字，新增確診病例則下滑到2256起，是一個多月來的最低數字。

● 西班牙

西班牙衛生部20日通報，過去24小時新增399起死亡病例，較19日的410例少；但確診新增4266例，較19日的4218例多，累計感染人數達到20萬210人。

● 俄羅斯

俄羅斯冠狀病毒危機應變中心表示，20日通報新增4268起確診病例，少於19日創新高的6060起。累計確診數來到4萬7121例。

應變中心表示，過去24小時有44人病故。

● 挪威

挪威當局表示，疫情獲得控制後，20日開始開放已關門一個月的幼兒園，但民調顯示逾2成家長不願送孩子入園。

※ 美洲

● 美國

法新社統計，截至台北時間20日晚間7時，美國境內累計75萬9786例確診，4萬683人不治，是全球受疫情衝擊最嚴重的國家。至少7萬980人痊癒。

美國國防部20日指出，將把限制軍方人員移動的禁令延長至6月30日，以遏止疫情散播，但將允許若干海外駐軍重新部署及調動返國。1090421