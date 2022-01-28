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輝瑞抗COVID-19口服藥 歐盟有條件開綠燈

2022/1/28 14:48（1/28 15:40 更新）
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歐盟藥品管理局27日准許用輝瑞的COVID-19口服藥來治療有重症之虞的成人。（Pfizer/Handout via 路透社）
歐盟藥品管理局27日准許用輝瑞的COVID-19口服藥來治療有重症之虞的成人。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社倫敦27日綜合外電報導）歐洲地區正忙著增加對抗Omicron變異病毒株的武器，歐盟藥品管理局今天准許用輝瑞大藥廠（Pfizer）出品的COVID-19抗病毒口服藥來治療有重症之虞的成人。

路透社報導，歐盟藥品管理局（EMA）在有條件的情況下批准輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，若歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一如往常跟進批准，將讓歐盟成員國使用這款藥物。歐盟藥品管理局去年12月已經發布該藥物的緊急使用指引。

義大利、德國和比利時是少數已經採購這款名為Paxlovid藥物的歐盟國家。

美國去年12月授權Paxlovid和美國默沙東藥廠（Merck）出品的類似藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，歐盟目前在安排治療方式方面正在取得好的進展，她稱這是繼疫苗之後的第二道防禦陣線。

她說：「Paxlovid是我們有的產品組合中第一個供居家使用的口服抗病毒藥物，有潛力替恐有發展為COVID-19重症之虞的人帶來真正的改變。」

默沙東的莫納皮拉韋也正在接受歐盟審查，但需要更長的時間來批准，因為默沙東去年11月修改了試驗數據，稱這款藥物效力大不如原先預期。

這些口服藥被視為充滿希望的新治療選項，尤其是輝瑞的Paxlovid，能在一開始出現COVID-19症狀時居家服用，有助預防住院和病故。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110128

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