COVID-19全球最新情報 2/5

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（中央社台北5日電）COVID-19疫情在全球繼續蔓延之際，中國4日舉行北京冬奧開幕式，北京通報1例本土確診，德國隊則證實有2名選手染疫；與此同時，國際科學研究人員呼籲，中國不應阻撓COVID-19起源調查。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間5日上午7時，全球至少572萬1285人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億9007萬7243人確診。

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，4日國內新增71例COVID-19，分別為25例本土病例、境外移入46例，沒有死亡個案。

高雄某防疫旅館4日爆同樓層數人確診，市長陳其邁說明，經查有4人遭3樓鄰房的境外移入個案傳染，感染源頭仍待確認。目前已清空召回員工旅客，也呼籲1月19日後有入住旅客採檢。

● 中國

中國3日共新增29例COVID-19確診病例，其中本土病例12例，以廣東通報5例最多。冬奧即將登場的北京，當天通報1例本土確診。

在2022年北京冬季奧運會揭幕前夕，一群國際科學研究人員4日發表公開信，要求中國不要再阻撓針對COVID-19起源的獨立調查。

在北京冬奧開幕式前，德國奧林匹克委員會（DOSB）4日證實，有兩名參加奧運的德國選手確診COVID-19。

● 香港

香港COVID-19疫情日趨嚴峻，4日新增131例確診病例，當中59例傳播源頭不明。另外，4日還新增一採陽性195例。衛生官員警告，本土病例稍後可能以幾何級數爆發。

● 泰國

泰國公共衛生部門預估，如果沒有更新的變種病毒出現，泰國COVID-19疫情將在今年中大幅趨緩，到今年8月每天新增案例將降到200例以下。

● 日本

日本全境COVID-19疫情急速擴大，4日新增確診病例9萬5453例，通報確診死亡人數101人，這是自去年6月3日以來再度出現確診死亡人數逾100人。

日本東京都4日新增COVID-19確診1萬9798例，是週五新高紀錄；日本全境重症患者比3日增加131例，達1042例。

日本政府4日召開COVID-19傳染病對策分科會，會中彙整新的防疫措施建議案，建議幼兒園2歲以上幼童盡可能戴口罩，學校要避免密集運動與合唱等活動。

● 韓國

韓國4日通報新增2萬7443例確診COVID-19創單日新高，隨著變異株Omicron病例飆升，韓國4日將社交距離防疫措施延長兩週，包括餐廳最晚營業至晚上9時，私人聚會人數限制6人。

● 新加坡

Omicron疫情來勢洶洶之際，新加坡批准使用輝瑞大藥廠（Pfizer）的COVID-19抗病毒口服藥物Paxlovid，將用於治療出現輕度至中度症狀且有重症之虞的成人患者；首批藥物可望本月交付。

Omicron變異株來襲，新加坡在農曆新年假期過後確診人數激增，4日大增1萬3208人確診COVID-19，再度刷新紀錄；其中超過1萬起案例是透過抗原快速檢測發現的本土病例。

● 土耳其

土耳其4日通報11萬1157起COVID-19確診病例，再創單日新高。高傳染性Omicron變異株導致土耳其確診數幾乎每天都破紀錄。

※ 歐洲

歐盟去年7月1日正式啟用「歐盟數位新冠肺炎證明」（EU Digital COVID Certificate），原定將於今年6月30日到期，但由於疫情未歇，當局決議將效期延長至明年6月底。

● 法國

路透社統計顯示，法國衛生部3日通報新增27萬4352起確診病例，自COVID-19疫情爆發以來，境內確診累計達2015萬例，死亡病例累計達近13萬2000例。

● 奧地利

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）4日簽署立法，強制成人必須接種COVID-19疫苗，成為歐洲第一個實施疫苗強制令的國家。

● 英國

英國4日通報新增8萬4053起確診病例，與254起確診28天內不治的死亡病例。

● 義大利

義大利衛生部表示，4日新增9萬9522起COVID-19相關病例，比前一天的11萬2691起少，染疫死亡病例從414例增至433例。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利死亡病例累計達14萬8167例，為繼英國之後歐洲死亡數第2高的國家，也是全球第9高。義大利境內確診累計達1145萬例。

※ 美洲

● 美國

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）日前出席7萬人的美式足球賽，與球星魔術強森（Magic Johnson）合影時，被人發現未按照規定戴口罩，引發爭議。賈西迪事後解釋「我摒住呼吸」遭批荒謬。

● 巴西

巴西衛生部4日表示，過去24小時新增18萬4311起感染病例，境內確診累計破2600萬例，死亡病例新增493例，累計63萬494人病歿。（編輯：陳正健/核稿：林治平、張曉雯）1110205