俄烏緊張加劇 歐美籲銀行提防俄羅斯網攻威脅

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（中央社法蘭克福／倫敦8日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭情勢一觸即發，歐洲地區金融界恐受戰事影響，兩名熟悉內情人士表示，歐洲央行已對銀行界示警，應慎防可能來自俄國的網路攻擊。

俄羅斯與烏克蘭邊境緊張局勢僵持，讓歐洲政商領袖大感不安，擔心俄國侵略會導致整個地區受災。

俄國在烏克蘭邊界集結大軍之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早穿梭莫斯科和基輔之間，居中協調兩國衝突。

消息來源表示，目前歐洲央行（European Central Bank, ECB）正在提防俄羅斯對歐洲銀行界的網攻威脅。

其中一名消息人士說，歐洲央行早先多聚焦於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暴增的一般詐騙案，烏克蘭危機升溫後，央行便將注意力轉至俄國發起的網攻，並詢問各家銀行是否已具備防禦能力。

消息來源說，各家銀行都在模擬駭客入侵時的網路攻防戰，測試自身是否具備抵擋攻擊的能力。

路透社報導，歐洲央行已將解決網路安全弱點列為優先要務之一；央行婉拒置評。

全球各地都有與歐洲央行類似的疑慮。

根據湯森路透監管情報部門（Thomson Reuters' Regulatory Intelligence）資訊，紐約州金融服務署（New York Department of Financial Services）一月底曾對各金融機構發布警示說，若俄國入侵烏克蘭，引發美國對俄制裁，各銀行要小心網攻報復。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110209