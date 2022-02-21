白俄：俄羅斯撤軍進度取決於北約是否撤軍

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）白俄羅斯今天表示，俄國何時從白俄領土撤軍，很大程度取決於北大西洋公約組織（NATO）要不要從白俄羅斯和俄國附近撤軍。這顯示俄國有可能無限期駐軍白俄羅斯。

俄國派遣軍隊至白俄，參加10日開始的聯合演習，北約聲稱這是冷戰結束以來俄國在白俄最大規模駐軍，也形成對烏克蘭的包圍態勢，令各界憂心戰事一觸即發。

白俄與俄羅斯的聯合演習原本要在20日結束，但白俄卻宣布演習將延長，稱是基於白俄與俄羅斯邊境附近的軍事活動增加。

白俄羅斯國防部今天依舊立場強硬。據引述，白俄羅斯武裝部隊總參謀長古列維奇（Viktor Gulevich）表示：「俄羅斯聯邦軍隊只會在客觀條件出現，以及我們做出決定時，才會返回永久駐地。」

他表示：「而這大部分取決於我們的西方同行。（西方）派駐到東歐地區的軍隊和裝備，包括白俄羅斯附近…是影響情勢發展的因素之一。」

他又說，白俄當局認為有權要求美國與北約會員國的軍隊，從白俄邊境附近撤軍。

白俄羅斯與北約會員國波蘭、拉脫維亞與立陶宛接壤，南部則比鄰烏克蘭。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110221