更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭156/300

烏克蘭稱逾5千俄軍陣亡 達蘇聯與阿富汗戰爭1/3

2022/2/28 22:18（3/1 07:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）根據烏克蘭國防部發布的數字，俄國軍隊24日入侵以來，5天之內折損5300名兵力。如果這個數字正確，代表俄軍陣亡人數已達到前蘇聯在阿富汗9年戰爭期間死亡官兵人數的1/3以上。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）今天在推特發文指出，根據烏國國防部的數據，目前俄軍死亡人數已達5300人左右，並稱烏克蘭部隊摧毀了191輛戰車、29架戰鬥機、29架直升機，以及816輛裝甲運兵車。

英國廣播公司（BBC）報導，英國國防部認為，俄軍在衝突開始階段有「重大」傷亡。

俄國國防部昨天也承認部隊蒙受損失，但官員未提供確切數據。

根據維基百科英文版，前蘇聯在1979年12月入侵阿富汗之後，在9年多的占領期間共出動11萬5000名部隊，陣亡人數達1萬4453人。

目前不清楚有多少俄軍入侵烏克蘭，但有美國官員在26日表示，俄國先前在邊界附近集結的15萬以上部隊超過半數已進入烏克蘭。

另外根據美國有線電視新聞網（CNN），獨立監督組織OVD-Info在27日表示，自克里姆林宮下令攻擊烏克蘭以來，俄國當局累計已在國內各地拘留5942名參與反戰抗議的民眾。

OVD-Info也通報，27日當天，俄國境內就有2802人在國內57座城市遭到拘留，因為他們參與未獲批准的示威，光是莫斯科就有1275人被拘捕。今天尚未出現有人抗議的跡象。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1110228

延伸閱讀
祭軍援制裁 歐官員：俄國讓歐盟前所未有團結覺醒聯合國：烏克蘭逾百平民喪生 50萬餘人外逃俄羅斯救盧布 升息至20%、要求出口商拋售外幣俄羅斯央行：莫斯科交易所暫停股票交易俄羅斯入侵烏克蘭 已造成逾700萬人流離失所烏克蘭戰爭已釀2000平民死亡 第2輪談判將登場烏克蘭官員稱烏俄2日恢復談判 與首輪代表相同制裁蒲亭入侵烏克蘭 歐盟封殺俄官媒禁令生效
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀