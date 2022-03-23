西班牙疫情解禁里程碑 輕症感染者不需居家隔離

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馬德里市區內一所公家衛生中心，在疫情肆虐時，門口總是大排長龍,聚集了前來檢測或就診的民眾。隨著疫情趨緩，中心恢復疫情前的狀態。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月23日

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（中央社記者胡家綺馬德里23日專電）西班牙疫情解禁之路邁向新里程碑。自28日開始，潛在感染者不強制執行檢測與追蹤，並解除輕症和無症狀感染者的居家隔離措施，將防疫能量集中在高風險族群和醫護環境上。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，西國衛生部昨天在公共衛生委員會上，與各自治區達成共識，全國同步放寬防疫措施。

系列鬆綁措施將自28日開始實行。除了症狀嚴重的感染者、高風險族群（60歲以上長者、免疫缺陷病患、孕婦）以及醫護環境工作者以外，全面停止對潛在感染者強制進行病毒檢測。

衛生部宣布，不再密切追蹤確診病例，代表著輕症和無症狀感染者，也不需要再進行自我居家隔離。同時建議，輕症者應在所有場合都戴口罩，並且避免接觸高風險族群。

去年10月開始，Omicron變異株在西班牙高速傳播，引爆第6波疫情。確診人數在耶誕假期暴增，今年1月，西國每10萬居民確診率一度超過3000例，導致醫療院所和加護病房壓力緊繃。

隨著疫情緩和，昨天每10萬居民確診率已降至436.5例。因COVID-19住院病患比例低於5%、加護病房占床率低於10%，根據衛生部評估，屬於「低度風險」程度。

因此，政府決定進一步放鬆管控措施，以緩解醫療院所和醫護人員長期以來承受的壓力，並將醫療資源集中，照護高風險族群、保護醫護環境。

西班牙流行病學會向國家報（El País）表示，不強制要求輕症者居家隔離，可能為疫情傳染帶來風險；另一方面，可減少醫療資源的消耗，有益於中、長期疫情控制。兩者之間，不容易找到平衡點。（編輯：黃自強）1110323