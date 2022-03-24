烏克蘭結合AI和社群媒體 向陣亡俄軍家屬報死訊

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（中央社基輔/加州奧克蘭23日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，政府正利用人工智慧和社群媒體來辨識陣亡的俄羅斯軍人，並通知家屬領回遺體，同時反駁俄方聲稱這場戰事沒有義務役軍人參與且無人陣亡的說法。

法新社報導，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在臉書（Facebook）寫道：「今天，我們利用人工智慧，依據俄國軍人遺體的影像，在社群網路搜尋他們的個人資料，向他們的親友通報死訊。」

他說，這麼做是為了「打破這場『特殊軍事行動』沒有『義務役參與』且『無人陣亡』的神話」。

費多羅夫還寫道：「我們成立了對俄羅斯的自動呼叫系統，以說出俄國殺人狂在我們家園的實情。我們都變了，我們開始做一些一個月前想都想不到的事情。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾說，俄國不會派遣義務役和後備軍人赴烏克蘭，參與行動的只有「職業」軍人。

路透社先前獨家報導，烏克蘭國防部本月開始利用美國紐約Clearview AI公司的臉部辨識技術，透過上傳的照片來搜尋符合的網路影像，但當時還不清楚用途。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，Clearview AI公司就向烏克蘭無償提供服務，並聲稱旗下搜尋引擎涵蓋俄羅斯社群網站VKontakte超過20億張影像。

兼任數位轉型部長的費多羅夫告訴路透社，一旦找到陣亡俄軍的社群媒體帳號，烏克蘭政府就會傳訊息給當事人的親戚，安排他們領回遺體。

他說：「基於對這些軍人母親的禮貌，我們在社群媒體傳送這個資訊，至少讓家屬知道他們失去了兒子，讓他們能來領遺體。」

費多羅夫不願說明目前已透過臉部辨識技術確認了多少遺體，但他說，辨認出的遺體被家屬領回的比例「很高」。路透社無法獨立證實他的說法。

費多羅夫表示，烏克蘭未利用這種技術來辨識殉國的烏軍，但他沒有說明原因。

民權團體等反對臉部辨識技術的人指責烏克蘭採用Clearview AI公司的技術，因為有誤認的可能性。

Clearview AI公司在美國正面臨訴訟，消費者依據伊利諾州的「生物特徵辨識資訊隱私法」（Biometric Information Privacy Act）向芝加哥的聯邦法院提告，這起進行中的案件攸關Clearview AI公司蒐集網路影像的行為是否違反隱私法，而這家企業認為並不違法。

費多羅夫還說，臉部辨識技術只是西方企業免費供烏克蘭使用的諸多工具之一，例如數位轉型部正使用亞馬遜公司（Amazon.com Inc）的雲端服務來儲存「關鍵資料」。亞馬遜公司對此不予置評。

烏克蘭軍方聲稱俄軍約已陣亡1.5萬人；俄方則否認有那麼多。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110324