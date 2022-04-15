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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
首頁 / 國際

烏克蘭國會通過決議案 稱俄軍行徑構成種族滅絕

2022/4/15 11:14
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭國會今天通過決議案，認定俄羅斯軍隊在烏克蘭的行徑構成「種族滅絕」。

法新社報導，這項決議案獲得363名國會議員中多數議員投下贊成票，上頭寫道：「俄羅斯武裝部隊的行為不只是侵略罪行，他們的目標還包括有系統且持續摧毀烏克蘭人民與他們的身分，並剝奪他們自決與獨立發展的權利。」

根據烏克蘭國會上傳網路的聲明：「我們必須立即認定俄羅斯武裝部隊在自2022年2月24日入侵烏克蘭的最新階段對烏克蘭人民犯下的暴行構成種族滅絕。」

烏克蘭國會通過的決議案也要求對外發布說帖，懇請外國政府、國會與聯合國認定俄軍在戰爭中犯下種族滅絕罪行。

美國總統拜登本週表示俄羅斯對烏克蘭人民犯下的暴行構成種族滅絕，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與英國首相強生（Boris Johnson）也呼應拜登的說法。

但法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不願使用「種族滅絕」一詞，並獲得德國總理蕭茲（Olaf Scholz）支持，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱這樣的立場讓人感到非常「痛苦」。

馬克宏今天捍衛他不用種族滅絕一詞的立場，他說指控俄羅斯在烏克蘭犯下種族滅絕罪行會讓戰火擴散開來。（譯者：張曉雯/核搞：嚴思祺）1110415

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