呼應CIA說法 澤倫斯基：俄恐在絕望下動用核武

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，由於入侵行動受挫，俄羅斯可能會在絕望下使用核武，這個說法與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯的評論相呼應。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）被問及俄軍恐動用核武的威脅時表示，「全世界」都應該擔心俄國「開始談論…核武或某些化學武器」。

他向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「他們有可能這麼做，我是說他們可以這麼做。對他們來說，人民的性命無足輕重…但我們不要害怕，我們要做好準備。」

伯恩斯（William Burns）昨天表示，俄羅斯在戰場遇挫，升高了俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）可能會部署戰術或低當量核武器的風險。

俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭，不久後，克里姆林宮宣布已讓俄國核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態，不過美國表示尚未看到任何不尋常核子活動的跡象。

俄國的軍事準則包括「以戰迫和」（escalate to de-escalate）的原則，即發射小型核武以重獲戰爭主導權。

伯恩斯說，美國總統拜登深刻關切「避免爆發第三次世界大戰、避免進入有可能爆發核子衝突的門檻」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110416