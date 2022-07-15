美國：農用設備銷俄不受限

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國今天表示不會禁止向俄羅斯出售農用設備，形同再次駁斥俄國的說法。莫斯科聲稱西方國家對俄制裁是全球糧食危機的罪魁禍首，而非俄國侵略烏克蘭。

法新社報導，美國財政部就制裁豁免的法律要件表示，不會停止美俄間攸關農業設備生產、銷售或交付的生意。

財政部也提到，美方同樣不會禁止化肥等農用大宗物品、醫療設備或COVID-19試劑等交易，與美方先前在2月24日俄國入侵烏克蘭後所立的有關規範相符。

美國財政部在聲明中指出，放寬豁免「進一步重申美國對俄制裁是因應俄國無端且毫無正當性的侵烏戰爭，不會阻礙農業與醫療相關貿易進行」。

聲明還說俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭「緊扣糧食與農業生產，把糧食作為戰爭武器，摧毀糧倉、加工檢驗設備，竊取穀物、農具和封鎖黑海港口」。

美方此舉適逢俄烏間於土耳其就烏克蘭港口海運放行的談判出現罕見進展；烏克蘭是小麥與其他穀物的重要輸出國。

黑海間的海運因俄軍艦艇與烏軍為防俄軍兩棲攻擊布放水雷而受阻；糧食短缺升高非洲與其他窮國數千萬人遭遇饑荒的風險。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期表示，俄羅斯的所作所為助長斯里蘭卡發生動亂。斯里蘭卡總統因國內糧食與燃料供應緊縮，在示威下外逃請辭。（實習編譯：廖宇翔/核稿：陳亦偉）1110715