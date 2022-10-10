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烏克蘭頻遭飛彈攻擊 北京稱願推動局勢緩和

2022/10/10 21:51
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（中央社台北10日電）烏克蘭至少10個城市今天遭到俄軍飛彈攻擊，中國外交部發言人毛寧今天對此表示，中方和各方都保持著溝通，並稱願意為推動局勢緩和發揮建設性作用。

根據中國外交部官網，今天外交部例行記者會上，路透社記者提問，烏克蘭首都基輔等多個城市上午發生強烈爆炸，這顯然是俄羅斯的報復行動。此前，俄羅斯總統蒲亭稱克里米亞大橋爆炸事件是恐怖襲擊。中方對此有何評論？

毛寧僅簡短回復，注意到有關報導，「我們希望局勢能夠盡快得到緩和」。

這名記者接著連番追問，中方對當前烏克蘭局勢是否真的感到擔憂、是否就近期烏克蘭局勢升級和俄烏保持溝通？

毛寧回應，中方已經多次重申在烏克蘭問題上的立場。也就是：各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。希望各方能夠通過對話協商妥善解決分歧。

她說，中方和各方都保持著溝通。「我們願意為推動局勢緩和發揮建設性作用。」

另外，中國駐烏克蘭大使館今天發布提醒通知，稱當前烏克蘭全境空襲頻繁，安全形勢嚴峻。提醒所有中國公民，自國內不要來烏，自第三國不要返烏，堅持留烏人員務必做好應急和避險。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄羅斯軍隊今天上午朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。其中，基輔遭遇的單一場攻擊就造成至少8死24傷。

9月上旬開始，遭到俄羅斯侵略的烏克蘭陸續收復失土。22日，中國外交部長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見烏克蘭外長庫列巴時說，「中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。我們始終站在和平一邊，將繼續發揮建設性作用」。（編輯：張淑伶）1111010

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