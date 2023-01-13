西方援助抗俄 烏克蘭自稱已是北約事實成員國

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）烏克蘭國防部長表示，一度擔心對烏克蘭提供軍援恐被俄羅斯視為升高戰局的西方國家，現已改變「思考方式」，使烏克蘭成為北大西洋公約組織（NATO）的事實成員國。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在接受訪問時說，他確信，隨著烏、俄雙方似乎都準備在春季發動新一波攻勢，烏克蘭將接獲長期爭取的武器，包括戰車和戰鬥機。

他說：「擔心戰爭升級只是某種觀察命題…身為一個國家的烏克蘭及其武裝部隊已成為北約實際上而非法理上的成員國，因為我們擁有武器，也知道如何使用。」

烏克蘭多年來一直爭取加人北約，俄國總統蒲亭稱，這對俄國構成了安全威脅。烏克蘭總統澤倫斯基敦請北約允許烏克蘭快速入會，但即使戰爭結束，誓言援烏的北約是否會讓烏克蘭正式入會，仍不得而知。

然而，列茲尼科夫否認他這種說法會被視為有爭議性，不但俄羅斯不會，也許北約自己也不會，因為北約已採取措施，避免被視為俄烏戰爭的一方。

列茲尼科夫說：「這為何會有爭議性？這是真的，是個事實。我確信，在最近的未來，我們就能成為法理上的北約成員國。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120113