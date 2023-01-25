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首頁 / 國際

傳美德改變政策 準備運交烏克蘭主力戰車

2023/1/25 06:50（1/25 08:20 更新）
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圖為德國總理蕭茲（前）去年10月拜訪德國國防軍時，在豹2戰車（後）前發表演說。（路透社）
圖為德國總理蕭茲（前）去年10月拜訪德國國防軍時，在豹2戰車（後）前發表演說。（路透社）
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（中央社柏林／華盛頓24日綜合外電報導）根據德國權威新聞雜誌明鏡周刊（Der Spiegel）和路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已決定運交烏克蘭豹2（Leopard 2）主力戰車，並允許波蘭等國將豹2坦克轉贈烏克蘭，美國則似乎準備啟動程序，最終提供烏克蘭數十輛M1艾布蘭（Abrams）坦克。

明鏡周刊報導，德國決定至少運交一個連的Leopard 2 A6坦克，並從德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的庫存提供，斯堪的那維亞半島上的盟邦以及波蘭等其他盟邦，也將與德國一起提供烏克蘭豹2坦克。

根據明鏡周刊，較長期而言，可能修復更多豹2坦克供烏克蘭使用。

路透社引述兩位要求匿名美國官員的話說，華府最快25日就會宣布啟動程序，提供烏克蘭M1艾布蘭坦克。

他們表示，美國可能根據「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI）授權取得艾布蘭坦克資金，向業界購買，而非由美國現有軍火庫提供。

其中一名官員說，美國政府可能向擁有艾布蘭坦克的盟邦購買，修整後再運交烏克蘭。

這個程序可能需時數月，甚至數年。（譯者：陳政一）1120125

#豹2
#德國
#美國
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