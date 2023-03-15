土耳其大選最新民調 在野候選人超車艾爾段

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其不到兩個月就要舉行總統及國會選舉，數家民調顯示，在野總統候選人支持率領先拚連任的現任總統艾爾段。在野陣營對上執政黨同樣勝出。學者指出，土耳其現階段選情非常難預測，但選民情緒有利反對派。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自掌權以來，主打照顧民眾需求的「父親」形象，然而近年土耳其陷入高通膨危機，政府今年2月處理震災的速度也引發抨擊，使艾爾段的大家長招牌蒙塵，鐵票區的災民也正考慮是否要繼續挺下去。

5月的選舉，可說是艾爾段執政20年來的最大挑戰。

路透社13日報導，民調顯示在野陣營共推的總統候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）領先艾爾段10個百分點。國會選舉方面，在野聯盟至少領先艾爾段的正義發展黨（AKP）及其盟友6個百分點。

親庫德族的人民民主黨（HDP）則輕鬆保有10%以上的支持率。

風險顧問公司Teneo Intelligence總裁皮可利（Wolfango Piccoli）指出，在野陣營必須展示一致立場，並提出政策讓選民買單，以在進入選戰之際保持勢頭。

他說，將一切錯誤歸咎於艾爾段並不能解決問題。過去的選舉表明艾爾段非常會打選戰，但最近的言論顯示他已經失去了受大家愛戴的風格及與選民連結的能力。

土耳其研究機構「阿克索伊研究」（Aksoy Research）於3月8日進行的民調顯示，基里達歐魯與艾爾段的支持率分別為55.6%及44.4%。在野陣營支持率達44.1%，HDP獲10.3%。執政黨AKP及盟友民族行動黨（MHP）共獲得38.2%的支持率。

「艾費研究」（Alf Research）3月6日至7日進行的民意調查顯示，基里達歐魯的支持率為55.1%，艾爾段為44.9%。共和人民黨（CHP）為31.8%，而AKP是31%。主要在野陣營43.5%；HDP11.3%，AKP及MHP共獲37.5%。

根據民調機構Piar Research的調查結果，基里達歐魯支持率57.1%，艾爾段獲42.9%。CHP32.3%；AKP30.8%；HDP11.6%。主要在野黨陣營有46.4%的支持率，執政聯盟獲37.8%。

ORC Research 則在3月4日至6日進行民調，也就是基里達歐魯正式獲推選為在野陣營候選人前，結果顯示他以56.8%領先，高於艾爾段的43.2%。

不過，2月震災似乎對執政黨的聲望影響不大。根據安卡拉研究機構MetroPOLL民調，34.4%將地震造成的損失歸咎政府，26.9%怪承包商。15.4%認為市政單位要負責，12.9%則答「以上皆是」。

中東民主計畫（Middle East Democracy）土耳其專題研究主任塔西羅盧（Merve Tahiroglu） 表示，在野聯盟是「多元的」，聯盟中每個知名人物都可能吸引土耳其不同族群。

歐洲外交關係協會（ECFR）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）日前對美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）表示，預測土耳其現階段選情的難度高，當地的情緒非常有利於反對派，「他們似乎佔了上風」。

她10日指出，距離選舉還有60多天，這在土耳其是很長的時間。很多事情都會發生，選民情緒也會改變。土耳其處於地緣政治混亂的區域，本身也是高度分化的社會。（編輯：周永捷）1120315