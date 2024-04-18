魯拉訪哥倫比亞彰顯左翼聯盟 抗崛起中拉美右翼

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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西總統魯拉與哥倫比亞總統裴卓今天在哥國首都波哥大會面。專家評估，兩人會晤試圖表明拉丁美洲左翼領袖之間存在某種聯盟，以對抗此地區右翼和激進右翼的成長。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）16日晚抵達哥倫比亞，與裴卓（Gustavo Petro）進行雙邊會議，出席商業論壇和波哥大書展開幕式。

魯拉與裴卓兩位左翼總統會晤，正值拉丁美洲地區掀起一陣「布格磊風」。布格磊（Nayib Bukele）是薩爾瓦多右翼總統，高舉打擊暴力旗幟，2019年首次當選，2024年2月成功連任。

布格磊上台後，薩爾瓦多境內謀殺率銳減，讓這個飽受暴力困擾的國家恢復平靜，布格磊也成為包括哥倫比亞、厄瓜多和阿根廷等拉美國家中，人氣最高的政治人物。阿根廷和厄瓜多都由右翼總統治理。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）引述巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）政治研究員馬蒂內茲（Yulieth Martinez）指出，拉丁美洲掀起「布格磊風」是拉美地區左翼的關注點，因為它似乎為拉美各國人民最關心的治安問題提供一個快速解決方案。

薩爾瓦多官方數據指出，薩國凶殺案發生率從2019年每10萬居民38.2起降至2023年2.4起案件，降幅93.7%。

根據巴西公共安全論壇（FBSP）的數據，巴西凶殺案發生率達每10萬居民19.4起案件。

雖然人權組織指責薩爾瓦多政府使用專制手段打擊犯罪，暫停憲法權利、任意拘留和不尊重正當程序，不安全感是拉丁美洲大城市居民的主要關注點，布格磊在這一領域的績效提高了他在鄰國的聲望。

馬蒂內茲分析，魯拉與裴卓擔心的是，「布格磊風」可能使得採取類似論調的右翼政治人物在其國家大受歡迎；魯拉與裴卓的會晤可視為兩人試圖彰顯拉美左翼領袖之間存在某種聯盟，以對抗拉美地區右翼和激進右翼的成長。

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聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）也認為，魯拉與裴卓的會晤是因布格磊的知名度和地區突出地位表現出團結的嘗試，因為布格磊激勵了其他右翼政治人物。

到目前為止，魯拉和布格磊還沒有發生公開衝突，但在幕後，巴西政府對薩爾瓦多政府有很大保留，特別是因為布格磊的言論接近巴西前右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（編輯：韋樞）1130418