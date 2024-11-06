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川普控賓州選舉舞弊 費城官員駁斥：散布假消息

2024/11/6 09:35（11/6 10:50 更新）
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美國共和黨總統候選人川普。（路透社）
美國共和黨總統候選人川普。（路透社）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天試圖削弱兵家必爭之地賓州最大城市費城的投票公信力。賓州除了是民主黨的票倉外，也是這位前總統2020年指控選舉舞弊的其中一州。

法新社報導，有報導指出，費城選民投票率格外高，川普表示費城存在「大規模舞弊的說法」。一名官員立即否認此說法，稱這是「散布假消息的另一個例子」。

川普在他自創的社群平台Truth Social上寫道：「執法人員要來了！」

他未提供任何證據來支持他的說法，而此時在選情緊繃下，美國民眾紛紛出門投票。民調顯示，川普和賀錦麗（Kamala Harris）支持率幾乎不相上下。

費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）說：「執法機構完全沒有事實依據支持這種荒謬的指控。如果川普有任何事實依據來支持他的荒謬指控，我們現在就想要看到。」

共和黨籍費城選委會官員布魯斯坦（Seth Bluestein）說：「這項指控完全沒有事實依據。費城的投票作業一直安全可靠。」

費城警方沒有立即回應對川普指控的評論請求。

川普拒絕承認他在2020年總統大選中敗給拜登，最終引發川普支持者暴力攻擊美國國會大廈，試圖阻止選舉結果認證。

如果川普今年再次敗選，預計他將拒絕接受結果，加深外界對本已緊繃且嚴重兩極化的美國出現混亂和暴力的擔憂。

川普已經開始質疑搖擺州賓州投票的公正性，而賓州是決定下屆白宮主人的關鍵。

賓州民主黨籍州長夏皮洛（Josh Shapiro）上週接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時駁斥川普的指控，指出擔任賓州檢察長時，曾駁回川普及其盟友對2020年選舉結果提出的43項挑戰。

當今天被問及是否會接受2024年大選敗選結果時，川普做出有所保留的回應。

他說：「如果我輸了選舉，且選舉是公平的，我會是第一個承認的人。到目前為止，我認為選舉是公平的。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131106

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