澳籍戰俘傳遭俄軍處決 澳總理警告將嚴厲回應

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（中央社記者楊淳卉雪梨15日專電）澳洲媒體報導，烏克蘭的外國志願兵、澳洲公民詹金斯（Oscar Jenkins）被俄軍俘虜後已遭處決。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今警告，若消息被證實，澳洲將採取「最嚴厲行動」。

詹金斯是第一位被俄軍俘虜的澳洲人。該消息於去年耶誕節前曝光，當時流出的影片顯示他遭俄軍審訊並被毆打。此前，已有至少6名澳洲人在烏克蘭戰場上陣亡，但若詹金斯遭處決，他將成為第一位在俄羅斯拘押期間喪生的澳洲人。

艾班尼斯表示，他本週一已召見烏克蘭大使進行會談，釐清詹金斯的現況。他呼籲俄羅斯立即確認詹金斯的狀況。

艾班尼斯強調，「待事實釐清後，如果詹金斯受到任何傷害，澳洲政府將採取最嚴厲的行動。」澳洲政府將在確認事件真相後，決定具體行動。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時表示，澳洲正對詹金斯的死亡報導進行緊急調查，但目前尚未證實相關報導的真實性。

黃英賢透露，澳洲政府已多次向俄羅斯駐澳洲大使尋求詹金斯的相關資訊，並請求烏克蘭政府協助調查。

針對若詹金斯遭處決的報導屬實，是否會驅逐俄羅斯大使，她強調，俄羅斯依據國際人道主義法，有義務善待所有戰俘。她表示，澳洲政府在釐清詹金斯事件的具體情況後，將「基於事實考量所有選項。」

澳洲聯邦議員、影子外交部長伯明罕（Simon Birmingham）指出，若詹金斯遭非法處決，驅逐俄羅斯大使將是「必要的強硬回應」。

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自2014年以來，澳俄外交關係持續緊張。馬航MH17班級於2014年7月17日在烏克蘭上空遭擊落，導致298人罹難，其中包括38名澳洲公民及永久居民，時任澳洲總理艾波特（Tony Abbott）曾指責俄羅斯總統蒲亭是空難的「共犯」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，澳洲政府亦參與西方對俄羅斯的制裁行動，使雙邊關係更雪上加霜。（編輯：陳慧萍）1140115