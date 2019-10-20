民眾黨公布區域立委10名參選人 涵蓋北中南東

台北市長柯文哲（中）8月6日召開台灣民眾黨創黨大會，他重申，台灣民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」，組黨要扛起改變政治文化的責任。中央社記者徐肇昌攝 108年8月6日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）台灣民眾黨今天召開第二波立委提名記者會，由黨主席柯文哲在高雄公布10名2020大選區域立委參選人，範圍涵蓋北中南東，平均年齡不到45歲。

民眾黨發布新聞稿表示，基於「藍綠推兩邊、民眾擺中間」的理念，期盼他們能夠攜手民眾、共建未來，讓更多年輕人成為台灣社會堅實的力量。

民眾黨表示，與第一波被提名的立委參選人一樣，這些新進的區域立委參選人，多數沒有雄厚的政治背景，有的只是更正向積極的態度和熱忱服務的決心，都將是成就民眾黨進軍國會目標的重要力量。

民眾黨指出，他們也將秉持「以台灣為名，以民眾為本」的精神，努力為民眾黨爭取更多的民眾認同，成為立法院的關鍵少數，期許能增添台灣政治史的新篇章。

民眾黨希望能在台灣政壇掀起一場不問藍綠，只問是非的改變；突破僵固的兩黨政治框架，解決藍綠惡鬥下的結構性問題，為人民創造出一個藍綠之外的新選項，扭轉台灣的政治生態，是民眾黨永續的目標。

民眾黨這次參選人的提名原則，以增強全台各區域的平衡為考量，以中南東部為主，10人分別為台東縣陳允萍；高雄第一選區（旗山、美濃、內門等14區）羅鼎城；高雄第三選區（楠梓、左營區）莊貽量；高雄第八選區（前鎮、小港、旗津區）敖博勝；台南第一選區（新營、後壁等11區）顏耀星。

以及台中第五選區（北區、北屯區）謝文卿；台中第四選區（西屯、南屯區）張渝江；新竹第二選區（竹東、橫山、寶山等19里）林碩彥；桃園第一選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）陳泓維和新北第三選區（三重區）李旻蔚等。1081020