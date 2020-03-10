更多編輯台推薦新聞：
口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看

居家檢疫者入境搭大眾運輸 11日起最高罰百萬
生活

居家檢疫者入境搭大眾運輸 11日起最高罰百萬

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中
政治

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中

影片／廣原小熊不僅上樹還下水 珍貴泡水畫面曝光
地方

影片／廣原小熊不僅上樹還下水 珍貴泡水畫面曝光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
因應武漢肺炎疫情 4月國考延至5月底
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

因應武漢肺炎疫情 4月國考延至5月底

最新更新：2020/03/10 17:58
考選部宣布，原定4月25至26日舉行的公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，延至5月30至31日舉行。（中央社檔案照片）
考選部宣布，原定4月25至26日舉行的公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，延至5月30至31日舉行。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北10日電）考選部今天宣布，因應武漢肺炎疫情持續發展，原定4月25至26日舉行的公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，延至5月30至31日舉行。

防疫資訊

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續在全球蔓延，有立委關心4月份的國家考試是否延期，考選部長許舒翔5日在立法院備詢時表示，仍在評估是否如期舉辦。

考選部網站下午公布，原定4月25至26日舉行的109年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及109年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，因應武漢肺炎疫情持續發展，考試日期延期至5月30至31日舉行，請應考人留意安排行程。

考選部表示，這項考試報考人數近一萬人，各界極為關注考試是否如期舉行，不少應考人、立委、考區縣市政府、試區學校等紛紛洽詢關切。

考選部指出，經考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，基於近半應考人在活動及防疫上有特殊情形，加上國內外疫情仍持續發展，為避免應考人及各縣市政府試務工作人員傳染風險，並降低國家防疫負擔，決定延期至5月底舉行。

考選部表示，應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。（編輯：謝佳珍）1090310

延伸閱讀
公眾集會武漢肺炎防疫指引 逾千人活動先評6指標武漢肺炎蔓延 搞懂何謂大流行配合武漢肺炎防疫 北港朝天宮土庫順天宮取消遶境
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報