因應武漢肺炎疫情 4月國考延至5月底

考選部宣布，原定4月25至26日舉行的公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，延至5月30至31日舉行。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北10日電）考選部今天宣布，因應武漢肺炎疫情持續發展，原定4月25至26日舉行的公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，延至5月30至31日舉行。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續在全球蔓延，有立委關心4月份的國家考試是否延期，考選部長許舒翔5日在立法院備詢時表示，仍在評估是否如期舉辦。

考選部網站下午公布，原定4月25至26日舉行的109年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及109年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，因應武漢肺炎疫情持續發展，考試日期延期至5月30至31日舉行，請應考人留意安排行程。

考選部表示，這項考試報考人數近一萬人，各界極為關注考試是否如期舉行，不少應考人、立委、考區縣市政府、試區學校等紛紛洽詢關切。

考選部指出，經考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，基於近半應考人在活動及防疫上有特殊情形，加上國內外疫情仍持續發展，為避免應考人及各縣市政府試務工作人員傳染風險，並降低國家防疫負擔，決定延期至5月底舉行。

考選部表示，應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。（編輯：謝佳珍）1090310