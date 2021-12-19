早安世界》公投4案全遭否決 蔡總統：台灣人民盼走向世界

公投4案全遭否決 蔡總統：台灣人民盼走向世界參與國際

四大公投18日順利舉行，投票率僅4成1，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離提案全遭否決，不僅同意票全都未達門檻，而且少於不同意票。蔡總統在投票結果揭曉之後指出，公投過程傳達台灣人民希望走向世界、願意積極參與國際的訊息。她說，無論投的是同意或不同意，都是公民意志的展現，沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題。（看完整報導）

李靚蕾深夜長文控訴不忠 王力宏失代言合約急返台

王力宏日前宣布離婚後，妻子李靚蕾17日深夜在網上發布長文，指控王力宏男女關係混亂和她下嫁王家之後遭到不當對待，引爆批評王力宏的海嘯。王力宏形象一夕崩塌，在中國代言的3個品牌迅速與他切割，他本人18日傍晚自中國搭機返台，對媒體詢問都不回應。李靚蕾發文指出，王力宏與一名已婚明星關係親密，網友將矛頭指向徐若瑄。徐若瑄兩度發文澄清，強調絕對沒有對不起丈夫。（看完整報導）

中部以北濕冷再3天低溫下探10度 耶誕節又有東北季風報到

中央氣象局表示，19日起一連3天受南方雲系北移影響，中部以北濕冷，低溫下探10度；23、24日短暫升溫，水氣也少，各地天氣相對穩定，但耶誕節又有一波東北季風，北台灣將轉為濕涼的天氣。（看完整報導）

公投4案皆未過關 朱立倫致歉：承擔責任、不找戰犯

四大公投18日全遭封殺，國民黨主席朱立倫致歉，並表示會承擔責任，他也說，這次結果令人相當遺憾，「公投已死，對於獨裁政府是個勝利」。在四大公投案當中，不同意重啟核四案的票數與同意票的差距最大，領銜人黃士修把箭頭指向新北市長侯友宜，批評他對所有公投案異常消極，侯友宜則表示，願承擔公投結果。（看完整報導）

鄧振中：台灣參與CPTPP、台美關係將有新局面

四大公投案遭否決後，經濟部18日說，會持續爭取國家最大利益，督導台電將核四價值極大化、要求中油讓三接如期如質進行，努力推動參與CPTPP以及與主要經貿夥伴進一步連結。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，公投結果將讓各國收到非常清楚的訊息，那就是台灣有決心遵守國際規範，而他相信公投過後，台灣參與CPTPP和台美關係將會有新的局面。美國國務院表示，將與台灣就影響美國食品與農產品出口議題，持續尋求建設性接觸。（看完整報導）

圖解／12縣市投出4個同意 4案仍遭全數封殺

首次與大選脫鉤的4項全國性公投結果出爐，儘管主要政黨傾全力催票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4案的同意票都未達到約496萬票的門檻，而且還少於不同意票，全都遭到否決。但全國22縣市中，有12縣市的同意票高於不同意票。與特定議題關係最緊密的地區，例如核四所在的新北市貢寮區、中部火力發電廠所在的台中市龍井區、大潭藻礁所在的桃園市觀音區當地居民的決定與全市、全國有什麼不同嗎？請看中央社完整圖解。（看完整報導）

桃園防疫旅館案匡列467人全數陰性 確診者房間疑未落實清消

中央流行疫情指揮中心18日表示，桃園防疫旅館群聚案除了先前曾驗出的3名陽性個案外，旅館37名員工、414名旅客、16名社區接觸者全數陰性。為釐清環境污染情形，指揮中心在該旅館清消後進駐採檢150件檢體，在一名確診個案房內驗出一件陽性，病毒量雖低，可能無法定序，但凸顯清消工作恐有不確實之處。（看完整報導）

戴資穎擊敗中國女將何冰嬌 今拚台灣羽球世錦賽首金

世界球后戴資穎18日在世界羽球錦標賽女單4強，以21比17、13比21、21比14擊敗世界排名第9的中國女將何冰嬌闖進決賽，19日將挑戰台灣羽球史上首面世錦賽金牌。台灣過去在羽球世錦賽的最佳成績，是1999年的印尼男子歸化名將陳鋒，以及2011年「羽球精靈」鄭韶婕都拿下單打銀牌。（看完整報導）

黃土水「甘露水」展出首日近千人朝聖 民眾讚：喚醒台灣人身材自信

由北師美術館推出的「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，18日正式開幕，首日湧進近千民眾前來爭睹藝術家黃土水的雕塑作品「甘露水」。特地前來觀賞的民眾林小姐表示，「黃土水沒有刻意強調女性身材的美好，現場看到的就是我們小時候可能會看到媽媽或阿姨的身體，梨形身材，甚至有點肥短，安安靜靜地，親切又真實。」她認為，「甘露水」展現在民眾面前，不只是呈現百年前的台灣藝術家有多厲害，更是喚醒台灣人對自己身體的自信。（看完整報導）

亞馬遜被爆對中國妥協 禁消費者為習近平著作評分

兩名知情人士透露，大約兩年前，網路電商亞馬遜公司在中國版網站上行銷一本中國國家主席習近平的演說和文稿集，並遵照中國政府要求，不讓中國消費者為這本書評分或撰寫評論。路透社取得的內部文件和訪談內容顯示，亞馬遜與中國宣傳部門合作，在亞馬遜美國版網站上建立特別的銷售頁面，提供數萬本圖書供消費者選購，營收不多，但亞馬遜認為，在公司發展Kindle電子書裝置、雲端運算和電商業務之際，要在中國贏得支持，這個頁面至關重要。其中一本著件是「驚奇新疆：熱情與傳承的故事」（Incredible Xinjiang: Stories ofPassion and Heritage，暫譯），內容歌頌新疆生活的美滿幸福。（看完整報導）