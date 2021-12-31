早安世界》2022元旦新制 基本工資調漲、洗發票不給獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022元旦新制一次看 基本工資、軍公教薪水上調 洗發票不給獎

111年元旦有多項攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲至2萬5250元、軍公教待遇調升4%、健保費調漲、含餡巧克力的巧克力含量須達25%、自動販賣機逐筆開發票等，退役軍人教育召集增長至14天與國道掉落物清理不再免費等措施也將同步上路。（看完整報導）

元旦連假國道將湧車潮 國5最易塞連3天高乘載

元旦連續假期31日開始，高速公路局研判國道將有大量跨年及旅遊車潮，其中國道5號最易塞車，行車時間為平日5至7倍，連續3天部分路段將實施高乘載管制。除此之外，高公局也祭出國道疏導措施，包括每天0時至5時全線暫停收費、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。（看完整報導）

台股年漲3486點創史上第3高 台幣升2.95%成亞洲最強

台北股市與匯市30日封關，台股收在18218.84，較去年封關日高出3486.31點，為史上第3大漲點，全年漲幅達23.7%，日均成交值新台幣4762.99億元，年增88.7%。據金管會統計，今年台股有超過一半營業日收在萬七以上。股市熱度也讓資金積極追捧高價股，今年每股價格達1000元以上的「千金股」數量成長1倍達到13檔，其中IC設計族群7檔占最大宗，矽力、信驊接連擠下大立光，奪下股王股后寶座。另一方面，新台幣匯率全年累計升值2.95%達到8.18角，連3年收紅，1美元兌換新台幣27.69元的封關價寫下25年以來新高。匯銀人士盤點3大因素，包括出口熱到爆、台商回流且擴大投資，以及台股強勁吸引資金追捧，是讓新台幣坐穩「最強亞幣」寶座的關鍵。（看完整報導）

缺櫃塞港造就航海王大驚奇 長榮海運傳年終獎金最高領40個月

疫情造成全球海運缺櫃塞港，海運業迎來百年難得一見的超級大行情。運價飆漲推升台灣貨櫃三雄獲利，股價在半年內狂飆4至7倍，今年上半年市值增幅居台股第2、3、4名，長榮及萬海更擠進台股市值前10名，為今年台股最大驚奇。30日傳出有長榮海運員工領到40個月、共新台幣200萬元的年終獎金，長榮對此強調，年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。（看完整報導）

漢堡王1/11調價 雞塊最多漲16元 部分套餐與薯條茶飲降價

漢堡王12月30日宣布，明年1月11日起調整售價，平均調幅1.2%，10個雞塊從69元調升至85元，漲幅最大，5個雞塊從39元調高為49元，雙層華堡套餐漲6元，冰淇淋、巧克力聖代與草莓聖代分別從18元及29元，調漲至20元與35元。另一方面，主要調降商品為美式花生雙層脆雞堡套餐、勁濃培根烤腿堡套餐等各降4元，薯條與紅茶、綠茶則調降2到3元。（看完整報導）

台灣大併台灣之星用戶近千萬 林之晨：組5G台灣隊

台灣大哥大董事會30日通過吸收合併台灣之星案，將以發行新股方式與台灣之星合併，並以台灣之星普通股每股換發台哥大0.04508股方式進行；台灣大預計增資發行2.82億股普通股。台灣大總經理林之晨表示，雙方合併後會組成5G台灣隊，提供100 MHz的3.5GHz頻寬，為業界最大的5G中頻容量，且共1.1萬台3.5GHz的5G基地台將提供90%人口涵蓋、95%訊務涵蓋。（看完整報導）

香港立場新聞兩主管遭港警起訴 前董事何韻詩等4人交保

香港網媒立場新聞12月29日遭警方查抄並停止運作後，前總編輯鍾沛權和前代理總編輯林紹桐遭港警扣以串謀發布煽動刊物罪名，法官押後案件至明年2月25日再訊。同案被捕藝人、前董事何韻詩等4人傍晚陸續獲准交保。同時，立場新聞英國分社也在臉書宣布停止運作；一家名叫「香港獨媒新聞」的網媒也將於明年1月1日起停止營運。香港警方的拘捕行動引發西方國家批評，行政長官（特首）林鄭月娥聲稱相關批評偏離事實，把警方的執法行動說成打壓新聞自由或民主。美國國務卿布林肯則指出，包含新聞自由在內的言論自由以及獨立媒體所提供的資訊，對社會的繁榮與安定扮演關鍵角色。這些自由過去讓香港得以蓬勃發展成全球金融、貿易、教育與文化中心，而北京與港府讓獨立媒體噤聲之舉，只會損害香港的公信力與存活力。（看完整報導）

北市防疫旅館3人確診 Omicron成境外移入主流

中央流行疫情指揮中心30日表示，台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」確診者。指揮官陳時中說，暫時不能說是群聚，3名個案的入境國、入境時間與班機都不同，不過3人確實都是在檢疫期間內發病，暫時列為境外移入個案，仍待基因定序結果釐清案情。台北市政府則表示，3人入住時間23至25日重疊，且CT值皆偏低，表示剛感染不久且傳染力強，研判若真是群聚事件，24日可能為傳播時間，目前已匡列34人居家隔離、43人擴大採檢。另外，指揮中心公布最新境外移入病毒定序結果，新變異株Omicron壓倒性成主流病毒，但目前都在6天檢疫期內攔截；另專家會議決議，染疫解除隔離規定不會比照美國放寬。（看完整報導）

西安確診破千例 封城7日民眾面臨斷炊

人口達1300萬的西安市近日爆發繼武漢之後中國近兩年來最大規模的本土疫情，自23日凌晨起封城至30日已7天，累計確診突破千例大關達1117例。居民連日來因無法出門採購而斷炊，引發強烈不滿。特別是西安市官方先前曾宣布居民「兩天可出門買菜一次」，但在27日全面「居家避疫」並禁止外出採購生活用品後，不少居民指責官方跳票，部分人上網發出「救救我吧」的呼聲。（看完整報導）

專題／NFT 石頭房地產鹹酥雞都能賣 帶來新商機還是淪為跟風炫富？

NFT是柯林斯字典2021年度代表字。今年3月有NFT藝術品以新台幣19億元拍賣成交，日本音樂大師坂本龍一最近也把他創作的電影配樂Merry Christmas Mr. Lawrence分拆成595個音符以NFT出售，旋即被轉手炒作到數十倍價格。加密藝術收藏熱潮不斷。NFT是什麼？為什麼夯？在市場上面臨哪些挑戰與質疑呢？中央社專題帶你了解。（看完整報導）