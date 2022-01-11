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北市公布確診護理師與男友足跡 曾搭捷運、赴中山區居酒屋
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北市公布確診者足跡 曾搭捷運、赴中山區居酒屋

2022/1/11 18:15（1/11 19:38 更新）
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台北市衛生局11日公布確診者公共場域活動史。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局11日公布確診者公共場域活動史。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市衛生局今天公布確診者公共場域活動史，包含曾搭乘捷運自北門站至永安市場站、到中山區一家居酒屋等處。

台北市今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中2例為台北市立聯合醫院中興院區專責病房護理師（案17570、案17571），另1例為信義區某餐酒館廚師（案17572）。

台北市衛生局晚間發布新聞稿公布案17570及案17572的公共場域活動史，包含5日下午搭乘捷運自北門站至永安市場站、6日晚間至中山區圓酒居酒屋、7日晚間至中山區阿和師薑母鴨及7日至9日晚間至信義區Walden II 桃源二村。

衛生局指出，案17571活動史目前均可掌握接觸對象，尚無需要公布的足跡。

此外，針對案17570及案17571為專責病房護理師，衛生局表示，已強化醫院感染管制因應作為，包含專責病房病患只出不進，並提升醫護人員、住院病患及病房環境採檢密度，以及落實工作人員分艙分流、避免交流。

衛生局指出，醫院將強化醫事人員各項感染管制措施，並加強病房及公共區域環境清消，同時加速全院工作人員追加劑疫苗接種。（編輯：張銘坤）1110111

台北市10日新增3例本土個案，其中2例為台北市立聯合醫院中興院區護理師，另一例為護理師的男友（案17572）。（指揮中心提供）
台北市10日新增3例本土個案，其中2例為台北市立聯合醫院中興院區護理師，另一例為護理師的男友（案17572）。（指揮中心提供）
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