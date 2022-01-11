早安世界》台灣去年結婚率與出生人數創新低 50年後人口少637萬
2021年結婚率與出生數創新低 台灣50年後人口少637萬
內政部10日公布去年人口總數為2337萬5314人，較前年減少18.5萬人，人口連2年負成長。全年新生兒15萬3820人，且每個月出生數都低於死亡數；結婚11萬4606對，粗結婚率也是歷史新低。根據國發會推估，2070年人口數將降為1449至1716萬人，2070年扶養比攀升至102.0，意味著每1位工作年齡人口都要扛1個依賴人口，將對青壯年人口帶來沉重負擔。中央社整理相關數據，用5張圖表帶讀者了解台灣人口變化。（看完整報導）
桃機群聚案新增6例累計31人確診 2國小停課14天
桃園機場群聚感染進入社區擴散後，10日新增6例確診，包括歌友會病例案17369的家人、染疫手推車工人案17472的兒子、這名孩童安親班的同學和手推車工人妻子的友人。桃園市10日有2所國小停課14天、3所國中預防性停課，停課的3所國中相關人員採檢結果都為陰性，11日可恢復正常上課。另10日晚間再傳出染疫居服員友人案17507的職場同事也確診，指揮中心證實此事，指出這名個案為本國籍20多歲男性，暫未編號，Ct值20.2，病毒量高，詳情於11日記者會統一說明，同時，桃園中壢區某國小發布公告表示，有學生家長確診COVID-19，11日將實施預防性停課一天。（看完整報導）
機場防疫計程車推辨識貼紙 23日前違規載一般客就解約
為加強防止病毒從機場入侵，交通部與桃園、松山和小港機場防疫計程車簽約，將在車身貼上大型辨識貼紙，且規定10日起至23日只能搭載自國門入境的旅客，若違規搭載一般旅客就解約。交通部每天每車補助新台幣3500元，若司機被查獲違規，將追回補助。（看完整報導）
長程航班落地採檢今上路 陽性送醫、陰性放行
中央流行疫情指揮中心10日表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線的長程航班旅客11日起在抵台時將進行公費採檢及快速核酸檢驗，且須待檢驗陰性結果出爐才放行，呈陽性反應者直接後送到醫院。另外，12日零時起（抵台時間），南非等10國自重點高風險國家名單移除，入境者可選擇入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，完成14天檢疫。（看完整報導）
指揮中心拚疫苗預約平台1週內重啟 北市第3劑14日加開登記
防疫指揮官陳時中10日說，為配合第3劑疫苗施打，COVID-19疫苗預約平台力拚一週內重啟。他並重申，國內疫苗數量一定足夠。台北市政府則表示，中央通知要提供17日到23日的量能，但這段時間的量能已預約完畢，可以新增的量將在14日開放預約，加開7個中型接種站。（看完整報導）
紐約公寓大火19死疑電暖氣故障釀禍 消防署提醒高樓火災逃生要訣
美國紐約市布朗克斯區一棟19樓公寓9日發生大火，冒出陣陣濃煙，造成19死數十傷，死者包括9名孩童。調查發現，火災似為小型電暖氣發生故障所致。對於高樓火災發生時要如何安全逃生的問題，消防署火災預防組專門委員邱景祥說，因高樓建物的電梯井道在火災時容易形成「煙囪效應」，民眾逃生時應選擇利用樓梯避難，不要搭乘電梯。他並說，無論建物高低，民眾遇到或災要逃生時，應先判斷樓梯或通道有無火、煙，只要逃生路徑暢通即可使用。（看完整報導）
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
農曆春節即將到來，中央銀行表示，已經洽請台銀、土銀、合庫等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為指定兌鈔地點，1月24日至28日連續5個營業日可以兌換新鈔。央行也建立「新鈔兌換地點一覽表」地圖連結，方便民眾使用手機查找。（看完整報導）
魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 「在車上」獲最佳外語片
第79屆金球獎頒獎典禮9日登場，但由於遭到好萊塢抵制，典禮規模大幅縮水，沒有電視轉播，獲獎名單透過推特公布，班奈迪克．康柏拜區主演的「犬山記」摘下戲劇類最佳影片獎，「西城故事」則拿下電影音樂或喜劇類最佳影片大獎。改編自日本知名作家村上春樹作品的日本電影「在車上」贏得電影類最佳外語片獎殊榮；韓國演員吳永秀藉著去年的大熱韓劇「魷魚遊戲」奪下美國金球獎最佳男配角獎，成為韓劇史上第一人。（看完整報導）
喬科維奇可自由練球 能否參加澳網仍不得而知
塞爾維亞籍網壇明星喬科維奇上週入境澳洲因疫苗爭議受阻，澳洲法官10日判決他勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」。現在他可以離開遭拘留飯店，也可望參加17日開打的本屆澳洲公開賽。不過，澳洲移民部發言人表示，移民部長霍克正在考慮是否取消喬科維奇的簽證。西班牙名將納達爾則說應該讓喬科維奇參賽。（看完整報導）
河南安陽也出現Omicron本土病例 源頭來自天津
天津出現中國首波Omicron變異株本土疫情後，河南省安陽市10日也發現2例Omicron本土病例，與天津疫情屬同一傳播鏈，感染源是上月從津南區返回安陽市的大學生。官方嚴加防範天津的疫情擴散其他地方，特別是北京市，已暫停跨省客運及包車。但據觀察者網報導，百度遷徙地圖顯示1至7日的7天內，天津進出人口主要目的地集中在北京市、河北省廊坊市及唐山市等地，這似乎顯示北京疫情也出現風險。（看完整報導）
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