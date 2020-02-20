武漢封城引爭議 官員：習近平指示

（中央社台北20日電）武漢封城近一個月後，派駐中國湖北指導疫情防控的官員今天透漏，這個決定是按照中共總書記習近平的指示做出，並表示當時社會對此可能不易有共識，但「我們寧要微詞，不要危機」。

中共中央與中國國務院派駐湖北指導武漢肺炎疫情防控的「中央指導組」，20日下午在武漢舉行記者會。中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽在記者會上，就指導組定位與工作作出說明。

其中，為了加強源頭防控，指導組做了兩方面的重大部署，一是武漢封城，二是延長假期。

丁向陽說，中國國務院副總理孫春蘭身兼中央指導組組長，1月22日到武漢時，「按照總書記的指示和要求，要求武漢要進行交通的隔離，就是通常大家所謂的『封城』」，這是為了外防輸出的重要措施。

武漢在1月23日上午10時起，全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉，當局要求市民，無特殊原因不要離開武漢。封城至今還未「解封」。

另外，中央指導組在1月27日進駐武漢，當時正是大年初三，指導組和湖北省委省政府、武漢市委市政府綜合研判疫情的發展情況，提出繼續徹底阻斷傳染源、遏制疫情發展，在報請國務院同意後，將原本春節假期再延長了10天假期。

他說，這項工作為的是鞏固先前部署的暫停離開武漢通道、實施交通管制的措施。

丁向陽表示，傳染病必須加強源頭防控，最根本就是要隔離；對於武漢交通被阻斷，「在那樣的一個時刻，要達到阻斷共識，恐怕不是太容易的，但是有黨中央的支持，我們決心已下，各項措施都是到位的，我們堅定了這樣的決心。我們寧要微詞，不要危機」。（編輯：張淑伶）1090220