香港確診病例突破2萬創新高 短期內恐將續增

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（中央社台北27日電）香港COVID-19疫情繼續延燒，今天新增確診逾2.6萬例，首度突破2萬例大關，累計第5波疫情已超過15萬人染疫，同時新增83人染疫死亡。衛生官員預計，確診病例短期內將進一步上升。

港府27日下午舉行疫情記者會。綜合港媒報導，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一天新增COVID-19確診2萬6026例，其中僅7例為境外移入，其餘均為本土病例。香港第5波疫情累計有15萬8683人染疫。

歐家榮表示，對疫情感非常憂慮，過去數天確診病例都超過1萬，數字處於上升軌道，預計短時間內再進一步上升。因病例有在社區蔓延趨勢，呼籲市民留在家中減少外出，保持社交距離。

港府26日宣布，市民自行以快速抗原測試檢測呈陽性，不需再做核酸檢測確認，便可視為確診病例，市民可在政府的系統上申報結果，甚至可以此方式獲得病假證明等。不少市民對於如何選擇快速測試產品感到不解。

歐家榮承認，目前核酸檢測能量已達瓶頸，希望將檢測資源留給更有需要者。香港衛生署已在網上列舉幾大類或認可的快速測試產品名單。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻在記者會上表示，過去24小時有83人染疫死亡，年齡介於19至100歲，其中1人已打3劑疫苗。目前有60人危殆、74人嚴重。

由於數據滯後，23日至25日又增列27人染疫死亡，年齡介於68至104歲。累計第5波已有512人染疫死亡。

此外，明報今天報導，香港染疫死亡人數不斷增加，導致公立醫院太平間爆滿，不足以停放遺體，有醫院的急症室變成「臨時停屍間」。有伊利沙伯醫院醫護人員表示，昨天一度有15具遺體滯留急症室。

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歐家榮今天表示，衛生署管理的3個公眾殮房，遺體存放量上升至上限超過9成，異常緊縮，會同相關部門應變措施。

劉家獻表示，因死亡人數增加，部分病人到急症室時已經垂危甚至心臟停頓。根據現行法定程序，有關遺體需要轉到衛生署公眾殮房研究和解剖，但當局未能及時運送遺體，有遺體留在急症室，待衛生署和食環署運走。醫管局已和兩個部門商討，加快運送遺體程序。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110227