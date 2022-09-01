更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

成都封城 全員原則居家連4天核酸檢測

2022/9/1 13:22（9/1 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因疫情升溫，四川成都市宣布，全市居民不得隨意進出社區，並連續4日進行全員核酸檢測。圖為四川合江縣居民8月30日進行核酸檢測。（中新社）
因疫情升溫，四川成都市宣布，全市居民不得隨意進出社區，並連續4日進行全員核酸檢測。圖為四川合江縣居民8月30日進行核酸檢測。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）在連日新增病例，疫情不見趨緩的情形下，四川成都市稍早宣布自晚間6時起，全市居民「原則居家」，不得隨意進出社區，並連續4日進行全員核酸檢測。雖官方未明說，但成都實質封城。

從8月下旬開始，成都的本土疫情持續加溫，累積至今已超過千例，並有上百個區域被列為中高風險區。

官方曾於30日表示，目前病例成長速度快，疫情正處於快速上升期。由於疫情與健身游泳館有關聯，因此嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動，成都國際汽車展覽會也暫停舉辦。

然而，成都的疫情並未因此趨緩，使得官方必須再祭出更嚴格的措施。

根據成都市疫情防控指揮部稍早發布的公告，自今晚6時起，全體市民「原則居家」不群集，農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。每戶居民每天可安排1人，憑24小時內核酸陰性證明外出1次，就近採購生活物資。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入社區。

公告指出，9月1日至4日在全市範圍內進行全員核酸檢測，市民「應檢必檢」。期間抵達或返回成都的人，需「入川即檢」。

雖然官方的公告中並未使用「封控」等字眼，然而實際上是宣告封城。

這份公告中提及，從今晚6時起，除了保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業採居家辦公。

除生活超市、藥店、醫療機搆、生鮮快遞、電商配送、餐飲類企業外，其他營業場所暫停營業。員工須持24小時內核酸陰性證明出勤。其中餐飲業不得提供內用，只能外送。

至於大眾運輸，將調整公車、地鐵的班次，若是擔負城市基本運行保障、防疫任務和確有特殊需要的市民，需憑24小時核酸陰性證明乘坐大眾運輸工具。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110901

延伸閱讀
中國貫徹清零魚蝦也不放過 疫情新增仍逼近3000例分析：中國經濟前景黯淡 東升西降說法得重新評估中國海南疫情降溫 香港BA.5個案數急升恐再緊縮防疫措施中國當局堅持清零 婦女選擇放棄生育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本COVID-19單週增逾125萬例 連6週居全球之冠