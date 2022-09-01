成都封城 全員原則居家連4天核酸檢測

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（中央社台北1日電）在連日新增病例，疫情不見趨緩的情形下，四川成都市稍早宣布自晚間6時起，全市居民「原則居家」，不得隨意進出社區，並連續4日進行全員核酸檢測。雖官方未明說，但成都實質封城。

從8月下旬開始，成都的本土疫情持續加溫，累積至今已超過千例，並有上百個區域被列為中高風險區。

官方曾於30日表示，目前病例成長速度快，疫情正處於快速上升期。由於疫情與健身游泳館有關聯，因此嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動，成都國際汽車展覽會也暫停舉辦。

然而，成都的疫情並未因此趨緩，使得官方必須再祭出更嚴格的措施。

根據成都市疫情防控指揮部稍早發布的公告，自今晚6時起，全體市民「原則居家」不群集，農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。每戶居民每天可安排1人，憑24小時內核酸陰性證明外出1次，就近採購生活物資。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入社區。

公告指出，9月1日至4日在全市範圍內進行全員核酸檢測，市民「應檢必檢」。期間抵達或返回成都的人，需「入川即檢」。

雖然官方的公告中並未使用「封控」等字眼，然而實際上是宣告封城。

這份公告中提及，從今晚6時起，除了保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業採居家辦公。

除生活超市、藥店、醫療機搆、生鮮快遞、電商配送、餐飲類企業外，其他營業場所暫停營業。員工須持24小時內核酸陰性證明出勤。其中餐飲業不得提供內用，只能外送。

至於大眾運輸，將調整公車、地鐵的班次，若是擔負城市基本運行保障、防疫任務和確有特殊需要的市民，需憑24小時核酸陰性證明乘坐大眾運輸工具。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110901