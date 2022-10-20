挖外交牆角當功績 中國官員：習近平10年搶走台灣9個邦交國

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（中央社記者邱國強北京20日電）中國外交部副部長馬朝旭今天聲稱，習近平上任10年來的「新時代」，中國國家主權安全發展利益「得到有力維護」，連續拿下台灣9個邦交國，使建交國總數從172個增加到181個。

中國共產黨第20次全國代表大會上午舉行以對外關係為主題的記者會，代表外交部出席的馬朝旭在回答媒體提問時，作上述表示。

馬朝旭宣稱，在「新時代10年」，中國國家主權安全發展利益「得到有力維護」。面對「外部遏制打壓和無理干涉」，開展了「針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂的邦交國」。

他說，這10年來，中國建交國總數從172個增加到181個；與世界各國和地區組織建立夥伴關係數量從41對增加到113對。並推動中俄建立「新時代全面戰略協作夥伴關係」；提出「中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則」的方向；倡導中歐建構「和平、增長、改革、文明」四大夥伴關係；與開發中國家的團結合作更密切。

馬朝旭聲稱，中國這10年來更加有力阻遏「外部勢力干預香港事務」；連續挫敗「反華勢力」利用各種問題對我國進行攻擊抹黑，維護了國家利益和民族尊嚴。

另外，針對習近平是否將以中國國家主席身分，出席11月15日在印尼峇厘島舉行的20國集團（G20）峰會，馬朝旭今天不願正面回應，僅表示「關於中方領導人與會的消息，我們將適時發布」。

鑑於中國外交部昨天通知在烏克蘭中國公民，僅快與當地使領館聯絡撤離當地，馬朝旭今天也在記者會上，作出相同呼籲。（編輯：周慧盈）1111020